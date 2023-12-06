الخليج استعرض مبادراته للاستدامة بمؤتمر المناخ COP28



أحمد الأمير: «الخليج» يواصل ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل أفرعه وخارجها عبر مبادرات نوعية ومختارة

أصدرنا التقرير السنوي الثالث للاستدامة وبصدد إطلاق إستراتيجيتنا 2024/2030 الخاصة بـ «ESG»

ندعم أجندة الاستدامة الوطنية ضمن رؤية 2035 عبر المشاركة في تمويل المشروعات التنموية المستدامة نطبّق خطة طموحة لتطوير شبكة فروع البنك وفقاً لمعايير الاستدامة وقريباً افتتاح أول فرع صديق للبيئة

ضمن جهوده المتواصلة في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، شارك بنك الخليج ضمن جناح الكويت في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ويقام المؤتمر بحضور واسع شمل أكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، يتقدمهم رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسؤولو شركات ومنظمات دولية وأكاديميون وإعلاميون، فيما يكتسب المؤتمر هذا العام أهمية خاصة، حيث ينتقل من التركيز على المفاوضات، إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة.وقد استعرض نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير، خلال عرض مرئي في إحدى جلسات المؤتمر، جهود البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة داخل البنك وخارجة، والتي توجت بإصدارنا التقرير السنوي الثالث للاستدامة، والذي تضمن إنجازات لافته في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.وأشار إلى أن البنك يعمل عن كثب على دعم وتسريع أجندة الاستدامة الوطنية ضمن رؤية الكويت 2035، عبر مبادرات مختارة استراتيجيا، تساهم بفاعلية في ترسيخ النهج المستدام داخل المجتمع، من خلال تبني ممارسات مسؤولة ذات نهج استباقي، في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب تقديم الخدمات المالية والمصرفية المتميزة، وتوفير الحلول الرقمية المبتكرة لعملائه.إستراتيجية خاصةولفت إلى أن البنك بصدد إطلاق إستراتيجيته 2024/2030 الخاصة بـ ESG (الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة)، والتي ستمثل الإطار الأساسي لعملنا بشأن الاستدامة خلال المرحلة المقبلة، كما شكل لجنة للاستدامة على أعلى مستوى في البنك، برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على تنفيذ برامج الاستدامة، فضلا عن إعداد تدريب عالي المستوى للقيادات العليا في البنك لتصبح الاستدامة محورا رئيسيا في جميع عمليات وخدمات البنك.وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه بنك الخليج في تمويل المشروعات التنموية المستدامة، باعتباره أحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة، مشيرا إلى مشاركة البنك في تمويل حزمة كبيرة من المشروعات التنموية المستدامة.مشروعات ومبادراتوحول أبرز المشروعات التي ساهم البنك في تمويلها بالكويت، قال الأمير: «ساهمنا في تمويل مشروع الشقايا للطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الوقود البيئي لتلبية الطلب المحلي والدولي للوقود النظيف ضمن حزمة كبيرة من المشروعات الأخرى المستدامة».وأشار الأمير إلى أن البنك أطلق بالتعاون مع 5 من كبرى الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة، مبادرة نوعية للاستدامة البيئية تستهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليص الاعتماد على الأكياس البلاستيكية، وذلك تطبيقا للهدف رقم 17، من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ من خلال الشراكة بين جميع قطاعات الدولة.وذكر أن البنك يواصل مشاركته في مبادرة شهر البيئة السنوية، التي ينظمها المركز العلمي وشمل الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير، واليوم العالمي للمياه، واليوم العالمي للحيوانات المائية، ويوم الصحة العالمي.مبادرات داخليةمن جهة أخرى، أشار الأمير إلى تطبيق العديد من المبادرات داخل البنك، الأمر الذي ساهم في خفض انبعاثات الغازات المتسببة للاحتباس الحراري، وتقليص استهلاك الورق، وتنظيف البيئة، وتقليل النفايات والاعتماد على الإضاءة.وأشار الى أن البنك في إطار خطة طموحة لتطوير شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، قام بتجديد عدد من الفروع، إلى جانب المقر الرئيسي للبنك في قلب العاصمة، كم سيتم افتتاح فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد.. قريبا.ولفت إلى أن البنك واصل جهوده في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع شركة متخصصة في إعادة التدوير، حيث تمكن من التخلص بأمان من نحو 22.3 طنا من النفايات الإلكترونية.واختتم الأمير بالقول: «نحرص في بنك الخليج على تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لضمان أن عملياتنا ومبادراتنا واستثماراتنا تتماشى مع النموذج الأمثل للاستدامة، في الوقت الحالي مستقبلا».يذكر أن خطة عمل مؤتمر COP 28 ركزت على أربعة أهداف رئيسية، هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام، وذلك وسط دعوات إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43% بحلول عام 2030 ثم إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن، من أجل حصر ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.