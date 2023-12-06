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التجاري يشارك في معرض الشتاء

12/6/2023 11:03:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيه الدائم الى تقديم أفضل المنتجات والخدمات والعروض المصرفية لتلبية احتياجات العملاء، شارك البنك التجاري الكويتي في معرض الشتاء الذي قامت بتنظيمه شركة نفط الكويت في منتزه الأحمدي لمدة خمسة أيام. ومن خلال جناحه في المعرض، تم تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات والحلول المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي.
وفي هذا السياق، صرحت نورا كايد - مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي قائلة: سعدنا المشاركة في المعرض الذي نظمته شركة نفط الكويت، وقد شهد جناح البنك التجاري في المعرض إقبالا لافتا من الجمهور للتعرف على العروض والخدمات، حيث استقبل فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض والإجابة عن استفساراتهم عن العروض المقدمة.
وأضافت كايد أنه على هامش المعرض قام فريق البنك بتعريف وتوعية الجمهور بجوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص، والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع الحرص على متابعة التعليمات التوعوية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تثقيف عملاء البنوك بالجوانب المرتبطة بالحسابات المصرفية والتعامل مع البنوك لتجنب الوقوع ضحية لأي عمليات احتيال.

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