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KIB يفتتح اليوم معرض Paytally في الأرينا

12/6/2023 11:03:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يفتتح بنك الكويت الدولي (KIB) اليوم الخميس معرض «PayTally» في الأرينا بمجمع 360، ليستمر في الفترة ما بين 7 و9 ديسمبر الجاري. وسيجمع هذا الحدث المميز كل شركاء البنك تحت مظلة برنامج PayTally من المؤسسات التجارية والخدمية، وذلك بهدف مساعدة العملاء وغير العملاء في الحصول على المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتطلعون إليها عبر توفير أقوى عروض التمويل التي يقدمها البنك، وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام KIB المستمر بتوفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس المبيعات المركزية في البنك، عبدالعزيز الشمري أن معرض «PayTally» سيضم أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت، ومن مختلف القطاعات، لافتا إلى أنهم سيقدمون عروضا مميزة وحصرية خلال المعرض، لضمان تلبية احتياجات العملاء وتمكينهم من شراء المنتجات والخدمات المفضلة لديهم، مشيرا إلى أن KIB يواصل سعيه إلى تحقيق أعلى مستوى من الرضى لعملائه، إلى جانب الالتزام بتقديم تجربة مصرفية مدعومة بحلول مالية مبتكرة لهم. حيث يقدم البنك عبر معرض PayTally كلا من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/ العلاجي، والتمويل التعليمي، إضافة إلى تمويل الأثاث والإلكترونيات ومواد البناء، ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها، بالإضافة إلى تمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، إلى جانب تمويل لشراء أحدث السيارات التي توفرها أشهر العلامات التجارية، كما يمكن تقديم طلب الحصول على تمويل ميسر عبر منصة PayTally بمنتهى السهولة، لمدة تصل إلى 60 شهرا، وبقيمة تتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار.
واختتم الشمري تصريحه داعيا جميع العملاء والجمهور الى حضور المعرض والاستفادة من أقوى عروض التمويل الميسرة التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية.

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