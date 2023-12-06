الإمارات تطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية عالميا بـ 15 مليار درهم



محمد بن راشد: الإمارات تتبنى رؤية واضحة وأهدافاً محددة للتحول لواحدة من أكثر دول العالم استدامة

المجمع يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية تحقق أهداف الاستدامة وتضع أسساً متينة لمستقبل صديق للبيئة

المشروع يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.. ونموذج في الاعتماد على الطاقة النظيفة القدرة الإنتاجية للمشروع 950 ميغاواط بتقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بدبي.وقال الشيخ محمد بن راشد: «الإمارات تتبنى رؤية واضحة وأهدافا محددة للتحول لواحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية، ومجمع الطاقة الشمسية يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى تحقق أهداف الاستدامة وتضع أسسا متينة لمستقبل صديق للبيئة».وأضاف: «إطلاق المرحلة الرابعة من المجمع يأتي ضمن إنجازات دبي في عام الاستدامة وفي نطاق الحرص على إطلاق المشاريع الداعمة للمناخ وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050».وتابع بالقول: «يواكب المشروع زيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة والتوسع في تبني مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة بالدولة ويسهم في تعزيز الجهود العالمية الرامية لمكافحة تداعيات التغير المناخي، إن سعينا لإقرار أسس الاستدامة نابع من حرصنا على ضمان مستقبل مزدهر لشعبنا وعزمنا المساهمة في خلق مستقبل آمن لشعوب العالم».مشروع استثماري ضخموتعد المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميغاواط، أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة تشمل منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية 600 ميغاواط، وبرج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاواط.بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، فيما يضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم بارتفاع 263.126 مترا، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5.907 ميغاواط ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.وقد حضر تدشين المرحلة الرابعة من المجمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء ومديرو الدوائر الحكومية والمسؤولون في دبي.320 ألف مسكنويعد المستقبل الشمسي أعلى البرج قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية. ويحتوي على أكثر من 1000 أنبوب رقيقة السماكة ليسمح بامتصاص أشعة الشمس وانتقالها للملح المنصهر المتواجد داخل هذه الأنابيب.وسيزود المشروع ما يقرب من 320 ألف مسكن بالطاقة النظيفة والمستدامة، ويخفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنويا، ما يعزز دور دبي كقطب عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل المناخي.وأكد سعيد الطاير أن المشروع يأتي في إطار التزام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بحماية البيئة ودعم العمل الدولي لتحقيق الاستدامة بشكل راسخ ومستمر وفاعل لمصلحة شعبها وخدمة البشرية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل الإمارات في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.وأشار الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وإستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، وأنها حققت بالفعل الأهداف المرحلية لهذه الإستراتيجية في وقت قياسي.مستقبل مستداممن جهته، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «إن دبي تمهد الطريق لمستقبل مستدام، وتتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الأخضر من خلال مواصلتها العمل على تحقيق أهداف إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».وأضاف: «يمثل افتتاحنا أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد في العالم خلال مؤتمر (cop28) دليلا ملموسا على التزامنا بإستراتيجيتنا نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وعلامة بارزة على ما حققته هيئة كهرباء ومياه دبي من نجاح نفخر بأن نكون جزءا منه، ضمن شراكتنا طويلة الأمد التي بدأناها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وصولا إلى افتتاح المرحلة الرابعة التي نشهدها اليوم في مشروع نور للطاقة 1».وأضاف أبونيان: «نفتخر بمساهمتنا في تحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة بالتعاون مع شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي. ويؤكد دورنا الرئيسي والبناء من خلال المشروعات النوعية المثمرة التي نقوم بتشغيلها وإدارتها في دولة الإمارات، حجم الجهود والخبرات والقدرات المالية لكل من شركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي وصندوق طريق الحرير».تعاون وابتكاربدورها، قالت زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير: «من خلال التعاون والابتكار، نمهد الطريق لحلول الطاقة المستدامة التي تتجاوز الحدود وتدفع عجلة التقدم. وبينما نحتفل بافتتاح نور للطاقة 1، نؤكد التزامنا ببناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة».وأضافت: «يشرفنا أن نكون جزءا من هذا التعاون الضخم بين «هيئة كهرباء ومياه دبي»، و«أكوا باور»، لنضع معا معيارا جديدا للابتكار والاستدامة. يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في تطوير الطاقة المستدامة في المنطقة، ويؤكد الالتزام بتعزيز حلول الطاقة النظيفة على نطاق عالمي. إن الإنجاز الناجح لهذا المشروع هو شهادة على تفاني وخبرة جميع الشركاء، إذ يشكل هذا المشروع سابقة جديرة بالثناء للمبادرات المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة».