برقان يختتم عامه الثالث من الدعم المستمر لحملة لنكن على دراية



البنك يدرك أن التوعية المالية تعتبر أحد أهم المفاهيم التي تحقق التغيير الإيجابي وترتقي بدور «برقان» كمؤسسة مصرفية بارزة على مستوى الكويت إطلاق المبادرات والمشاركة بالفعاليات أسهمت بشكل رئيسي في تحقيق أهداف الحملة ونجاحها تماشياً مع برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية

مستكملا جهوده الدؤوبة في إطار تحقيق شعاره المؤسسي «أنت دافعنا» وتعزيز النمو المجتمعي، يواصل بنك برقان الاستثمار في برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والعمل على التأثير بشكل إيجابي في هذا المجال. وأسوة بالتطور الذي ينجزه على الصعيد المالي، يسعى البنك باستمرار إلى الريادة في الابتكار وتبني استراتيجيات متقدمة تسهم في خلق قيمة مضافة وحقيقية لموظفيه وعملائه. ومن هذا المنطلق، يدرك البنك أن التوعية المالية تعتبر أحد أهم المفاهيم التي تحقق التغيير الإيجابي وترتقي بدوره كمؤسسة مصرفية بارزة على مستوى الكويت.وبحلول نهاية 2023، يختتم البنك عامه الثالث من الدعم المستمر لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية في 2021. ولطالما كان البنك سباقا إلى إطلاق المبادرات والمشاركة في الفعاليات التي أسهمت بشكل رئيسي وحيوي في تحقيق أهداف الحملة ونجاحها، تماشيا مع برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.وفي تعقيبها على إسهامات البنك في الحملة، قالت خلود الفيلي، نائب المدير العام - التسويق والاتصالات: في بنك برقان نرى أن خدمة العملاء وأفراد المجتمع مفتاح نجاحنا الأساسي بصفتنا مؤسسة مصرفية متكاملة، ويتجلى ذلك في عملنا الدؤوب وجهودنا الحثيثة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة وتوفير حلول استثنائية تتناسب وحجم التحديات والاحتياجات المتنامية في السوق إلى المبادرات المختلفة والمصممة لتحقيق التغيير والنمو المستدام في جميع نواحي الحياة. ويأتي ذلك انسجاما مع أهداف حملة لنكن على دراية المخصصة لتوفير معرفة تشاركية وخلق ثقافة تفاعلية لدى كل شرائح المجتمع.وقد كان للبنك دور فاعل على مدار العام في نشر رسائل التوعية عبر كل القنوات والوسائل الإعلامية، بما في ذلك صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعه الإلكتروني والمنصات الرقمية، قنوات الراديو، الصحف المحلية، وحتى من خلال شاشات أجهزة السحب الآلي، وفي الفروع، وإرسال الإشعارات لمستخدمي تطبيق برقان موبايل. كما حرص البنك على نشر الوعي عبر التواصل المباشر مع الجمهور، سواء كان ذلك من خلال تواجده في مختلف الفعاليات التي رعاها، أو عند استضافة الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية خلال الزيارات الميدانية إلى البنك.وقالت الفيلي: مع مرور السنين وتطور المجتمعات، أثبت القطاع المصرفي أن دوره في كل جوانب الحياة يتطور يوما بعد آخر، ويتجاوز الحفاظ على أموال الأفراد والشركات، حيث أصبح توفير المنتجات والخدمات مبنيا على أحدث التقنيات بهدف ضمان الراحة والوصول إليها بشكل أكثر سرعة وكفاءة وسهولة، بما يمكن العملاء من التمتع بتجربة يومية أكثر سلاسة. وقد أصبح هذا مرتبطا بتنامي عمليات الاحتيال المالي، وبالتالي ضرورة الحذر وتحقيق الأمان المالي. وهنا يأتي دورنا في بنك برقان كشريك حقيقي ملتزم بمسؤولياته وواجباته تجاه أفراد المجتمع، وذلك من خلال الالتزام بأهداف حملة التوعية المالية لنكن على دراية.وانطلاقا من فهمه العميق لتنوع احتياجات السوق، ركز البنك على استخدام قنوات ووسائل تواصل مختلفة لضمان الوصول إلى أوسع شريحة من أفراد المجتمع. وكان اختياره لتلك القنوات والأدوات قائما على مدى الوصول الذي توفره للجمهور، حيث يعتمد بعضها أسلوب التخصيص والتركيز مثل إشعارات التطبيقات، بينما تخاطب قنوات أخرى شريحة أكثر اتساعا من الأفراد مثل وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الراديو على غرار مارينا اف ام، والأخبار الصحافية وغيرها، وكذلك اعتمد البنك نشر رسائل الحملة التوعوية بأسلوب أكثر جذبا لأفراد المجتمع، على غرار المسابقات التفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن مشاركتهم في تعميم الوعي بدلا من كونهم متلقين للمعلومات فقط.وأوضحت الفيلي أن الدور المهم لبنك برقان يتجسد في تواصله المباشر مع أفراد المجتمع، وإذ نحرص دائما على استغلال أي مناسبة تجمعنا بعملائنا وأفراد مجتمعنا وتحويلها إلى فرصة لتعريفهم بالخدمات والمنتجات التي تناسب أسلوب حياتهم العصري وتلبي احتياجاتهم، إلى جانب توعيتهم بضرورة الحفاظ على أمانهم المالي من خلال طرق الاستخدام الأمثل لبطاقاتهم المصرفية واتخاذ الاحتياطات لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والتصيد. وأشارت إلى أن من أبرز تلك المناسبات خلال العام كانت مهرجانات دار الآثار الإسلامية، مهرجان فلير، معرض Pop-Up by COMFEST وغيرها الكثير.التركيز على شريحة الشبابوتماشيا مع تركيزه على الاهتمام بشريحة الشباب كونهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، كان البنك سباقا إلى استضافة مجموعة من طلاب المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت (AUS) بفرعه الرئيسي، حيث قاموا بجولة ميدانية شاملة للتعرف إلى إدارات البنك المختلفة ووظائفها المتنوعة وكيفية ابتكار المنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي تساعدهم في تلبية احتياجات حياتهم اليومية.وفي صعيد مقابل، قدم البنك رعايته البلاتينية لمعرض النمو الوظيفي الذي نظمته الجامعة الأمريكية في الكويت، حيث عمل موظفو إدارة الموارد البشرية على التواصل بشكل مباشر مع طلاب الجامعة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية مع الطلبة الراغبين في الانضمام كمتدربين في البنك، وكذلك الخريجون الجدد من الباحثين عن فرص عمل.