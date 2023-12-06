أورا تبدأ تسليم المرحلة الأولى من ZED وتطلق شركة لإدارة المنشآت

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، أنها فى مطلع العام المقبل ستبدأ مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروعها السكنى ZED الشيخ زايد الذى يجمع بين المساحات متعددة الاستخدامات والوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة.

وأطلقت“أورا ديفلوبرز إيجيبت” الشركة الجديدة“أورا لإدارة المنشآت (أو بى أم)”، والمتخصصة فى تقديم خدمات إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، حيث تهدف إلى تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى.

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ويشمل تخصّص“أورا لإدارة المنشآت” إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات ومجموعة أهداف رئيسية متنوعة، بما فيها علاقات العملاء، والعمليات التقنية، وإدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، وإجراءات مراقبة الجودة.

وقالت سالى شومان، الرئيسة التنفيذية للشركة الجديدة:“أورا لإدارة المنشآت ليست مجرد خدمة، بل هى التزام بخلق تجارب سكنية تتجاوز الأنماط التقليدية، وفى شركة أورا لإدارة المنشآت لا نقوم فقط بإدارة المشروعات، بل نتولى كذلك رعاية المجتمعات ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار فى القطاع”.