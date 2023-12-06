مكى العقارية تطرح مشروع Vio Mall فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة مكى العقارية مشروع“Vio Mall” التجارى الإدارى فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى عدد من المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

وقال أحمد مكى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 1012 متر مربع، ومكون من دور أرضى ودورين مكررين، ومن المقرر الانتهاء من تسليمه للعملاء بنهاية يونيو 2026.

موضوعات“جى فى” تتعاون مع“بلى القابضة” لتنفيذ البنية التحتية بمدينة“طربول” “أورا” تبدأ تسليم المرحلة الأولى من“ZED” وتطلق شركة لإدارة المنشآت إسناد تنفيذ المرحلة السادسة من“سكن لكل المصريين” لشركات المقاولات

وأوضح أن الشركة تطرح وحدات بمساحات مختلفة بمشروع Vio Mall تبدأ من 30 متر مربع وتصل إلى 120 متر، بأسعار تبدأ من 55 ألف جنيه للوحدات الإدارية، و120 ألف جنيه للوحدات التجارية.

وأشار إلى أن الشركة طرحت المشروع بأنظمة سداد مرنة ومتنوعة لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات العملاء، بمقدمات تبدأ من 20% وتسهيلات فى السداد تصل إلى 72 شهرا.

وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة Incomercial لإدارة الوحدات التجارية، حيث تقوم Incomercial بتقديم مجموعة متنوعة من الاستشارات المهنية المتخصصة بإعداد السلامة والاستدامة والكفاءة المخصصة لدعم الزائرين وتقوم بعملية تنظيمية لتحسين إنتاجية جميع عمليات المنشأة.