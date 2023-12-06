ثنائية مكتوميناي تقود يونايتد للانتصار على تشيلسي في دوري إنجلترا



سجل سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد هدفا في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-1 على تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة ليحقق الانتصار الذي دفع فريق المدرب إريك تن هاج نحو المركز السادس في الجدول برصيد 27 نقطة بعد 15 مباراة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويأتي فوز مانشستر يونايتد في فترة صعبة يعيشها تن هاج المحاصر، والذي طاردته تقارير وسائل الإعلام مؤخرا عن حدوث مشكلات داخل غرفة الملابس.

وأحرز مكتوميناي هدفه الأول في الدقيقة 19، بعد أن سدد الكرة عقب ارتدادها إليه بعد تصدي دفاع تشيلسي لتسديدة هاري ماجواير.

وأدرك كول بالمر لاعب تشيلسي، الذي نشأ مشجعا ليونايتد وكان يلعب أول مباراة له على استاد أولد ترافورد، التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سدد بقدمه اليسرى بين ساقي المدافع فيكتور ليندلوف لتتجاوز الحارس أندريه أونانا نحو الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمكتوميناي في المباراة والخامس في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 69 عندما لعب برأسه الكرة اثر تمريرة عرضية متقنة من أليخاندرو جارناتشو.

وسدد يونايتد 28 مرة على روبرت سانشيز حارس تشيلسي، منها تسع مرات على المرمى، في مباراة رائعة بعد الخسارة 1-صفر أمام نيوكاسل يوم السبت الماضي، والتي وصفها مكتوميناي بأنها "سيئة".

وقال لاعب خط الوسط لمنصة أمازون برايم "كان اللاعبون في حالة استياء شديد من الطريقة التي أدينا بها في تلك المباراة (لقاء نيوكاسل).

"لم يكن الأداء جيدا بما فيه الكفاية، وكان الحضور الليلة والفوز مزية إضافية ومن الأمور التي يمكننا البناء عليه".

وكان فوز يونايتد هو الرابع له في آخر خمس مباريات بالدوري.

وقال سفيان أمرابط لاعب وسط يونايتد "بعد المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل، لم تكن الأمور جيدة.

"أردنا الرد اليوم لنُظهر للجماهير قدراتنا وأننا نريد الفوز".

في المقابل قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي "الفريق الآخر كان يستحق الفوز.

"بدا الأمر صعبا في البداية. وأظهروا طاقة هائلة".



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