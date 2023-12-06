برنامج الأغذية العالمي يحذر من محدودية فرص الحصول على الغداء والمياه في غزة

حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، من محدودية فرص الحصول على الغذاء والمياه في قطاع غزة.

وقالت ماكين في بيان يوم الأربعاء: "النظام الإنساني ينهار. الجميع في غزة جائعون".

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن 97% من الأسر الفلسطينية في المناطق الشمالية من القطاع و83% في الجنوب أبلغت عن عدم كفاية الغذاء، حيث قضى العديد منهم يوما واحدا على الأقل دون تناول الطعام.

كما أدى نقص غاز الطهي في غزة إلى اعتماد الكثيرين على حرق النفايات والحطب ومخلفات الأخشاب، الأمر الذي يمكن أن يكون له تداعيات صحية سلبية، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يتراوح متوسط مستويات استهلاك المياه النظيفة يوميا بين 5ر1 إلى 8ر1 لتر للشخص الواحد في جميع أنحاء القطاع، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى لمتوسط حجم المياه للشرب والنظافة الشخصية يوميا وهو 15 لترا.

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