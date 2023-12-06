استمرار معاناة مانشستر سيتي بالخسارة 1-صفر أمام أستون فيلا

حقق أستون فيلا فوزاً مستحقاً بنتيجة 1-صفر على ضيفه مانشستر سيتي، أمس، بتسديدة من ليون بايلي غيَّرت اتجاهها، ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع، في مشهد غير معتاد، متأخراً بفارق ست نقاط عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحظي فريق المدرب أوناي إيمري، الذي يقدم أفضل موسم له منذ سنوات، بثقة كبيرة، وهيمن على المباراة طوال الوقت، ليتقدم على سيتي في الترتيب، ويحتل المركز الثالث.

وبعد إهدار عدد كبير من الفرص، جاء هدف الفوز لفيلا في الدقيقة 74 عندما استحوذ بايلي على الكرة من بعد منتصف الملعب، وانطلق نحو دفاع سيتي وأطلق تسديدة اصطدمت بقدم روبن دياز لتخدع الحارس إيدرسون وتسكن الشباك.

وبعدها بقليل، رد القائم تسديدة قوية من دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، الذي كان بوسعه الفوز بنتيجة أكبر في مباراة جاءت من جانب واحد بشكل مفاجئ، ما أثار فرحة صاخبة للجماهير الموجودة في استاد فيلا بارك.

وتجمد رصيد فريق بيب جوارديولا عند 30 نقطة بعد 15 مباراة، متأخراً بفارق ست نقاط على أرسنال المتصدر، ودون أي فوز في آخر أربع مباريات في الدوري.

وتقدم أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن ليفربول وأربع نقاط عن أرسنال.

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