إسرائيل تسمح بزيادة بالحد الأدنى لإمدادات الوقود إلى غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ليل أمس، أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة «بالحدّ الأدنى» لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة، بما يكفي «لتجنّب انهيار إنساني» في القطاع الفلسطيني.
وقال مكتب نتانياهو، في منشور على منصّة «إكس»، إنّه تمّت الموافقة على «دخول حدّ أدنى من الوقود الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة إلى جنوب قطاع غزة».
وأضاف أن هذه «الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب» الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس، وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.
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