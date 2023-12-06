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إسرائيل تسمح بزيادة بالحد الأدنى لإمدادات الوقود إلى غزة

12/6/2023 9:25:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ليل أمس، أنّ الدولة العبرية ستسمح بزيادة «بالحدّ الأدنى» لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة، بما يكفي «لتجنّب انهيار إنساني» في القطاع الفلسطيني.

وقال مكتب نتانياهو، في منشور على منصّة «إكس»، إنّه تمّت الموافقة على «دخول حدّ أدنى من الوقود الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفشّي الأوبئة إلى جنوب قطاع غزة».

وأضاف أن هذه «الكميّة الدنيا سيتمّ تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب» الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضدّ حماس، وذلك تبعاً لتطوّرات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.

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