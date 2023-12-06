تسديدة فان دايك تقود ليفربول للفوز 2-صفر على شيفيلد

سجل فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، هدفاً في الشوط الأول، ليمهد الطريق لفوز فريقه بنتيجة 2-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، ليبدأ المدرب الجديد كريس وايلدر مشواره بالخسارة مع عودته لقيادة الفريق.

وسجل قائد ليفربول هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 37، حيث تركه دفاع صاحب الأرض دون رقابة على الإطلاق أثناء تنفيذ ركلة ركنية ليسكن الكرة بقدمه في الشباك.

وتصدى فيس فودرينجهام حارس شيفيلد لفرصتين رائعتين في الشوط الثاني ليحرم محمد صلاح وداروين نونيز من التسجيل، لكنه لم يتمكن من الوقوف أمام دومينيك سوبوسلاي الذي سجل في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وظل شيفيلد يونايتد متذيلاً للترتيب وله خمس نقاط بعد 15 مباراة، ليكون على وايلدر، الذي تولى تدريب الفريق أول من أمس، مهمة شاقة لكي يتجنب فريقه الهبوط.

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