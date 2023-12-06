Thursday, 07 December 2023 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع مسلّح أطلق النار على 3 أشخاص بحرم جامعة أمريكية

12/6/2023 8:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلّحاً أطلق النار داخل حرم جامعة أمريكية، أمس، وأصاب ثلاثة أشخاص قبل أن يلقى مصرعه.

ولم ترشح معلومات على الفور عن حالة الضحايا الثلاث بعد الحادثة التي وقعت داخل جامعة نيفادا في لاس فيغاس، وتعدّ الأحدث في بلد ينتشر فيه اقتناء السلاح وحوادث إطلاق النار.

وقال الشريف كيفن مكماهيل، من شرطة مدينة لاس فيغاس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ «التهديد للمجتمع انتهى».

وأضاف: «المشتبه به مات. نعلم الآن أنّ هناك ثلاث ضحايا، لكنّ عدد الإصابات غير معروف. وهذا العدد قد يتغيّر».

وقالت الشرطة إنّها استجابت لمكالمات قرابة منتصف النهار (20,00 ت غ)، مشيرة ًإلى أن عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به في الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.

وبعد ساعتين من الحادث، واصلت الجامعة التي تقع على بُعد مسافة قصيرة من منطقة لاس فيغاس حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.

وكانت لاس فيغاس مسرحاً لأحد أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية على الإطلاق في الولايات المتحدة عندما أطلق مسلح النار خلال مهرجان موسيقي عام 2017 وقتل 60 شخصاً.

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفقاً لمنظمة «أرشيف العنف المسلح» غير حكومية التي تعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.

MENAFN06122023000110011019ID1107549492

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث