مكتوميناي يقود يونايتد إلى هزيمة تشيلسي

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- Khaberni) خبرني - قاد سكوت مكتوميناي فريقه مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل هدفين، خلال فوز فريق (الشياطين الحمر) 2 - 1 على ضيفه تشيلسي يوم الأربعاء، في قمة المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.
وعلى ملعب (أولد ترافورد)، معقل يونايتد، افتتح مكتوميناي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة.
وأحرز كول بالمير هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 45، لكن مكتوميناي واصل تألقه وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الأحمر.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي خسر صفر - 1 أمام مضيفه نيوكاسل في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 27 نقطة في المركز السادس، محققا فوزه الرابع خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.
في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي مُني بخسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز العاشر.
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