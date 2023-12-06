Thursday, 07 December 2023 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتوميناي يقود يونايتد إلى هزيمة تشيلسي

12/6/2023 7:30:28 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قاد سكوت مكتوميناي فريقه مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل هدفين، خلال فوز فريق (الشياطين الحمر) 2 - 1 على ضيفه تشيلسي يوم الأربعاء، في قمة المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، معقل يونايتد، افتتح مكتوميناي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة.

وأحرز كول بالمير هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 45، لكن مكتوميناي واصل تألقه وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الأحمر.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي خسر صفر - 1 أمام مضيفه نيوكاسل في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 27 نقطة في المركز السادس، محققا فوزه الرابع خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي مُني بخسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز العاشر.

MENAFN06122023000151011027ID1107549475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث