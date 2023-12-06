مكتوميناي يقود يونايتد إلى هزيمة تشيلسي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قاد سكوت مكتوميناي فريقه مانشستر يونايتد للعودة للانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل هدفين، خلال فوز فريق (الشياطين الحمر) 2 - 1 على ضيفه تشيلسي يوم الأربعاء، في قمة المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وعلى ملعب (أولد ترافورد)، معقل يونايتد، افتتح مكتوميناي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله البرتغالي برونو فرنانديز في الدقيقة التاسعة.

وأحرز كول بالمير هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 45، لكن مكتوميناي واصل تألقه وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، ليمنح النقاط الثلاث للفريق الأحمر.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي خسر صفر - 1 أمام مضيفه نيوكاسل في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 27 نقطة في المركز السادس، محققا فوزه الرابع خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي مُني بخسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز العاشر.