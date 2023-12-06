«مطارات أبوظبي» تخطط لتطوير المنطقة الحرة

أعلنت ((مطارات أبوظبي))، أمس، عن خطط جديدة لتطوير المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، ويتضمن برنامج التطوير إنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة، التي لا تزال حالياً في مرحلة التخطيط الرئيسة.

وكشفت ((مطارات أبوظبي)) عن نيتها بتشييد هذه الوحدات الصناعية الخفيفة، ضمن مساحة تبلغ 200 ألف قدم مربعة، وذلك في إطار المرحلة الثانية للتوسع في المجمع اللوجستي، الذي يقع في الجانب الجنوبي بالقرب من مبنى الشحن.

وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الطلب المتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوحدات الصناعية الخفيفة، التي توفر خيارات مرنة ومنخفضة التكلفة قابلة للتطوير، بما يلبي متطلبات النمو والتوسع لعملاء/ المستأجرين في المنطقة الحرة. وتعتبر هذه الوحدات الخيار المثالي لشركات التجميع والصناعات الخفيفة، ووكالات الشحن وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات التكنولوجيا والمستهلكين والبيع بالتجزئة، وخدمات الدعم في المطار.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ((مطارات أبوظبي)): ((تشهد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي مرحلة تنموية واعدة، بالتزامن مع تطوير خدماتها المرتبطة بقطاع البيع بالتجزئة والعقارات والخدمات اللوجستية، وتدير المنطقة الحرة اليوم أكثر من 100 وحدة صناعية، وما يزيد على 1,000 وحدة عقارية موزعة على ثلاث مناطق حرة ومطارات)).

وتعتزم المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، بعد حصولها على الاعتمادات اللازمة لخطتها الرئيسية، ترسية مشروع بناء الوحدات الصناعية الخفيفة في عام 2024 مع إقرار فترة بناء تتراوح بين 12 و18 شهراً.