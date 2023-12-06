صناديق التكنولوجيا تتبنى استراتيجيات شركات الأسهم الخاصة

تُسرع شركات رأس المال المغامر في وادي السيليكون جهودها لتأسيس هياكل مشابهة لتلك الخاصة بشركات الأسهم الخاصة.

وذلك في إطار السباق لحماية محافظها الاستثمارية، وإعادة الأموال إلى المستثمرين. وعادة ما تعمل صناديق رأس المال المغامر، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة، لمدة 10 أعوام مع خيار بالتمديد لعامين، وهي مرحلة ينتظر الداعمون فيها عائداً على استثماراتهم، وبدونه، بإمكانهم إجبار الصناديق على بيع الشركات في المحافظ أو إغلاقها.

وينطوي توفير مثل هذه العوائد على مشكلات، إذ أعقبت طفرة التمويل لشركات التكنولوجيا الناشئة إبّان الجائحة، بيئة اقتصادية اكتنفها الغموض.

ما أدى إلى تقضيل الشركات الناشئة أن تبقى خاصة لأمد أطول. واستجابة لهذا الوضع، فإن عشرات الجهات الاستثمارية، بما فيها ((نيو إنتربرايز أسوسيتس)) ذات رأس المال المغامر بقيمة 25 مليار دولار، و((إنسايت بارتنرز)) التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إما أسست أو تؤسس أدوات ((صندوق استمرارية))، بحسب أناس يقدمون استشارات لهذه الخطط.

وصناديق الاستمرارية شائعة في وسط شركات الأسهم الخاصة، ولكنها نادرة الوجود في مجال رأس المال المغامر، وهي تعد أدوات استثمار ثانوية، تتيح لها ((إعادة عقارب الساعة)) عدة أعوام لبعض الأصول في الصناديق القديمة، ببيعها إلى شركة جديدة تسيطر عليها هي أيضاً. ويساعد هذا ممولي صندوق رأس المال المغامر، ويُعرفون باسم ((الشركاء محدودي المسؤولية))، في تحديث استثماراتهم أو التخارج منها.

وقال هانز سويلدنز، مؤسس شركة ((إندستري فنتشرز)) لرأس المال المغامر: ((الوقت ملائم لمثل هذا النوع من الهياكل، وتابع: ((في العام المقبل، إذا لم تعمل سوق الطرح العام الأولي كما ينبغي وكان نشاط الاندماج والاستحواذ ضعيفاً، فستكون الأدوات الثانوية هي السبيل الوحيد أمام شركات رأس المال المغامر لإعادة الأموال إلى المستثمرين)).

ينفذ آخرون ما يُسمى بـ))المبيعات الجزئية((، وهو شكل من أشكال إعادة الهيكلة، ويتمثل في بيع شريحة من أصول صندوق ما لمستثمرين جدد، عند ازدياد الضغوط لإعادة المال إلى الشركاء محدودي المسؤولية. وذكر مدير العمليات لدى واحدة من شركات وادي السيليكون فالي التي تبلغ قيمتها عدة مليارات:

))ما لم تكن متحفظة حقاً في احتياطاتها، فكل شركة رأس مال مغامر بحاجة للسيولة((، مضيفاً:))هذه مشكلة حقيقية، فأغلب الصناديق يبلغ عمرها 10 أعوام، ولديها بقايا من الخردة التي لا يمكن تمويلها((.

وأفاد أصحاب رأس مال مغامر بأن مؤسسات مالية، بينها))غولدمان ساكس((وجيفريز))، ومديري استثمارات خاصة كبار، أمثال ((إندستري فنتشرز)) و((ستيب ستون غروب)) و((كولر كابيتال))، منخرطون في محادثات مع مجموعات رأس مال مغامر بخصوص عروض لتمويل صفقات ثانوية.

وجمعت الصناديق الثانوية 64 مليار دولار هذا العام؛ لشراء حصص في شركات من مستثمرين برأس مال مغامر أو مستثمرين في الشركات الخاصة، بحسب ((جيفريز))، ما يزيد عن إجمالي ما تم جمعه بين عامي 2021 و2022.

وأوضح مات ويسلي، مدير استشارات رأس المال الخاص لدى ((جيفريز)): ((بالنسبة للكثيرين ممن نجري معهم محادثات استكشافية،هناك حاجة ماسة لتوفير ما هو لازم للتوزيعات))، وتابع: ((وفي ضوء ندرة التخارج من الشركات المملوكة لرأس المال المغامر، فالمجموعات المُسجلة كمستشاري استثمار تتطلع بالتأكيد إلى صناديق استمرارية على نحو حثيث)).

وشهد سبتمبر الماضي إدراج شركة تصميم الرقائق البريطانية ((آرم))، وتطبيق توصيل البقالة الأمريكي ((إنستاكارت))، ومجموعة أتمتة السوق ((كلافيو)) التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، في بورصة نيويورك، ما وضع حداً لحقبة جفاف للطرح العام الأولي لشركات التكنولوجيا دام 18 شهراً. ومع ذلك، اتسمت التداولات على أسهم هذه الشركات بالتواضع، مما دفع شركات ناشئة إلى إرجاء خطط لطرحها في البورصة.

ولفت جو بايندر، شريك التمويل الخاص لدى ((ديبيفوا آند بليمتون)) للمحاماة، إلى أن ((أداء حفنة من الشركات التي طُرحت في البورصة حفز بعضاً من هذه النقاشات بين شركات رأس المال المغامر))، وأسهب: ((كان الناس يأملون في قدر أكبر من الحماسة لإدراج شركات التكنولوجيا، لكنها خفتت، ولذلك يتجه الأشخاص إلى حلول بديلة)).

ومع ذلك، فصناديق الاستمراريّة قد لا تكون ذات شعبية في أوساط الشركاء محدودي المسؤولية الذين يتحتم عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون دعم صندوق رأس مال مغامر لعدة أعوام إضافية، أم سيبيعون حصصهم، وهو عادة ما يكون مصحوباً بسعر مخفض. هناك أيضاً قيود تنظيمية تصعّب على شركات رأس المال المغامر تأسيس مثل هذه الأدوات إن لم يكونوا مستشاري استثمار مُسجلين.

وسمح صندوق الاستمراريّة لشركة ((إنسايت بارتنرز)) بتحويل 32 شركة من صناديقها إلى الأداة الجديدة في عملية استغرقت خمسة أسابيع، بحسب خطاب من ((جيفريز))، تعرض فيه خدماتها على عملاء رأس مال مغامر. وأسفرت المعاملة عن توزيع 1.3 مليار دولار على شركاء ((إنسايت)) محدودي المسؤولية، بحسب الخطاب.

وعيّنت ((تايغر غلوبال))، التي تدير أكثر من 50 مليار دولار، في مايو الماضي، مستشاري الاستثمارات الثانوية، ((إيفركور))، لبدء عملية بيع من محفظتها، وتُعد المبيعات الجزئية خياراً متاحاً أمامها. ولم تلبِ العروض من المُشترين التقييمات التي توقعتها ((تايغر))، ولم تكتمل عملية البيع، وفقاً لاشخاص على صلة وثيقة بالخطط.

أمّا ((كوايت كابيتال))، التي شملت استثماراتها المبكرة ((إير بي إن بي)) و((روبن هود))، فقد جمعت 100 مليون دولار من مستثمرين ثانويين في ((عرض عطاء متعدد الأصول)) نهاية 2021، بحسب وثيقة لـ((جيفريز)).

وسمحت العملية لـ ((شركاء كوايت كابيتال محدودي المسؤولية)) ببيع نصف أو كافة حصصهم في الصندوق إلى مؤسسات استثمارية جديدة لدى ((غولدمان ساكس)) لإدارة الأصول و((بلاك ستون استراتيجيك بارتنرز))، وهما مستثمران ثانويان، بعلاوة، وفق ما أفاد به شخص مطلع على الصفقة.

وأصبحت صناديق كبيرة لرأس المال المغامر مثل ((سيكويا)) و((أندريسن هورويتز)) و((جنرال كاتاليست)) مستشاري استثمار مُسجلين، في الأعوام الماضية. وسهّل التعيين التنظيمي لهم التداول في الأصول المُشفرة والديون والأدوات الثانوية، ما مكّنهم من تداول أسهم مع مستثمرين آخرين في القطاع الخاص.

وقال بايندر: ((كانت هناك فيما سبق خطوط فاصلة بين صندوق رأس المال المغامر وصندوق الأسهم الخاصة، لكن تتقارب كل هذه الاستراتيجيات في الوقت الراهن))، وأردف: ((صناديق رأس المال المغامر تفعل حالياً أموراً لم تكن لنتصورها قبل 10 أعوام)).