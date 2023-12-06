أبوظبي تشهد انطلاق اجتماع الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية

افتتح أمس في أبوظبي، الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى عن الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي.

والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبابلو هيرنانديز دي كوس محافظ بنك إسبانيا رئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي.

وينظم اللقاء الذي يختتم اليوم صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية. ويشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومديري إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون 19 دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال.

كما يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية، وكذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية وفي مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد والبنك الدوليان.

والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي، والاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، وعدد من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، والاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين.

ويركز النقاش على موضوعات مثل: المخاطر والاتجاهات الراهنة في القطاع المصرفي، والإصلاحات التشريعية والرقابية ذات الأولوية في برامج صانعي السياسات في المنطقة العربية، كما سيناقش أثر التقنيات المالية الحديثة في منظومة الرقابة المصرفية، وكيفية تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر المرتبطة بتلك التقنيات، وانعكاسات ذلك على الاستقرار المالي والنقدي.

وكذلك يناقش اللقاء، دور منظومة إدارة الأزمات في تعزيز الاستقرار المالي، ومدى الحاجة إلى مراجعة إطار إدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية في ضوء المخاطر والتحديات المحيطة بالقطاع المالي، ومتطلبات خطط التعافي لدى البنوك ذات الأهمية النظامية.

ومن جانب آخر، سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة الاحترازية الكلية، وكيفية الحد بين تعارض أهدافهما. وإضافة لذلك تتناول المناقشات، الدروس المستفادة من الاضطرابات المصرفية الأمريكية والأوروبية وانعكاساتها على صعيد القضايا المرتبطة بالرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

إضافة إلى مناقشة موضوع دور المتطلبات الرقابية والسياسات الاحترازية الجزئية والكلية في الحد من المخاطر الجزئية والنظامية التي يتعرض لها النظام المالي، ومن ذلك اختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية ومتطلبات رأس المال والسيولة.