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اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات ومملكة تونغا

12/6/2023 7:30:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت دولة الإمارات، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مملكة تونغا، في مقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ COP 28 بمدينة إكسبو دبي، بهدف تنمية آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومن جانب مملكة تونغا سياوسي سوفاليني، رئيس الوزراء.

وأشار معالي الصايغ، حرص الإمارات على توطيد العلاقات مع مملكة تونغا، وإلى وجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأوضح أنّ دولة الإمارات تركز في المؤتمر على توحيد الجهود الدولية في سبيل إيجاد حلول عملية مستدامة لأبرز التحديات التي تواجه الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، ومنها دول جزر الباسيفيك، حيث تواجه هذه الجزر أخطاراً وجودية نتيجة لارتفاع منسوب مياه البحار.

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