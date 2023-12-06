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الذهب يرتفع مجدداً ويستقر فوق 2020 دولاراً

12/6/2023 7:30:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار، وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التداولات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2023.39 دولاراً للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 %، إلى 2041 دولاراً.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس: ((من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة، قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة غداً)).

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولاراً، يوم الاثنين، بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها، بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات، أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف خلال أكتوبر، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر، التي تصدر غداً، والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

وللمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 %، إلى 24.24 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 %، إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 %، إلى 940.14 دولاراً للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.

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