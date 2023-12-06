«بتكوين» تقفز 16 % في 6 أيام وتخترق حاجز 44 ألف دولار

اخترق سعر ((بتكوين)) حاجز 44000 دولار، بعد تسجيل العملة المشفرة أطول سلسلة مكاسب منذ مايو الماضي، ما أثار تكهنات حول ما إذا كان هذا الصعود يعكس اقتناع المستثمرين بشكل متزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتيسير سياسته النقدية.

وحققت العملة المشفرة، سلسلة مكاسب على مدار 6 أيام حتى يوم الثلاثاء، مرتفعة بنحو 16%، وعززت مكاسبها في التداولات الآسيوية المبكرة أمس. ويبلغ إجمالي صعودها منذ بداية 2023 نحو 165%، مقارنة بالمستوى المتدني الذي وصلت له في خضم أزمة العملات المشفرة خلال العام الماضي. وشهد سعر بتكوين، تغيراً طفيفاً وتراجع إلى 43851 دولاراً خلال التداولات.

وما تزال أقل بحوالي 25 ألف دولار، مقارنة بالمستوى القياسي الذي بلغته في عام 2021، والبالغ حوالي 69 ألف دولار. ويُعزى جزء كبير من هذا الصعود إلى احتمال سماح الولايات المتحدة بإطلاق أول صندوق متداول في البورصة يستثمر مباشرة في عملة بتكوين، ما يمهد الطريق لمشاركة قاعدة أوسع من المستثمرين.

ومن بين الشركات التي تقدمت للحصول على ترخيص بإطلاق صندوق للعملة المشفرة كل من ((بلاك روك)) و((فيدليتي إنفستمنتس)). ويتوقع بعض المحللين، السماح بإطلاق هذه الصناديق بحلول يناير المقبل. كما يطغى صعود بتكوين الحالي على مخاوف زيادة أمد الارتفاع عن حده المتوقع بشكل كبير. وصعدت أسعار العملات المشفرة الأصغر حجماً مثل إيثريوم، و((أفلانش))، و((دوج كوين)).

وقال توني سيكامور، المحلل السوقي في مؤسسة ((آي جي أستراليا)): ((المستثمرون يضعون في اعتبارهم بكل تأكيد احتمالات إطلاق صناديق استثمار متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في بتكوين، لكن التقلبات الكبيرة والقفزة الهائلة في سعر بتكوين هذه المرة تعكس استجابة العملة المشفرة بشكل أكبر لتوقعات تحول بوصلة وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدية، وتأثرها بهذا التحول يفوق أي فئة أصول أخرى)).

بدوره، قال زاك باندل، المدير الإداري للأبحاث في شركة ((غراي سكيل إنفستمنتس)) المتخصصة في تزويد صناديق العملات المشفرة: ((تصطف عوامل الاقتصاد الجزئي والكلي معاً حالياً في صالح بتكوين)).