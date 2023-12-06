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استقالة وزير الهجرة البريطاني بعد معاهدة مع رواندا لترحيل مهاجرين

12/6/2023 7:30:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدَّم وزير الهجرة البريطاني، أمس، استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً يتعلق بمعاهدة وُقِّعت مع رواندا، تنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.

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