استقالة وزير الهجرة البريطاني بعد معاهدة مع رواندا لترحيل مهاجرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدَّم وزير الهجرة البريطاني، أمس، استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً يتعلق بمعاهدة وُقِّعت مع رواندا، تنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
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