رحيل الشاعر والراوي حميد بن سيف العليلي

غيّب الموت، أمس، الشاعر والراوي الإماراتي حميد بن سيف بن بدر العليلي، الذي يعد من شعراء بادية إمارة أم القيوين، وله إنتاج شعري نبطي ارتبط بعالم البداوة، وسيبقى هذا الإنتاج الأصيل حتماً في الذاكرة الإماراتية الشعبية، حيث كان، رحمه الله، يؤمن تماماً بأن الشعر هو عمود فقري لغوي جمالي، تنتهض عليه الثقافة التراثية الأصيلة في الإمارات.

وفي هذا الإطار، قالت شيخة العري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً لـ((البيان)): الشاعر والراوي الإماراتي حميد بن سيف العليلي، رحمه الله، رجل من ذوي الرأي والمشورة والحكمة، وكان يحرص على قول كلمة الحق دائماً لما في ذلك من تحقيق لمصلحة الناس.

ومن جانب آخر فقد عاش العليلي طفولته في فلج المعلا. وكان يعد أيضاً من أهل الفراسة ومتتبعي الأثر.

وأضافت: إن للشاعر والراوي حميد العليلي، نتاجاً من الشعر النبطي الذي يفوح شذى بذاكرة المكان الإماراتي ومدونته الجمالية والوجدانية والإنسانية، بحيث تليق فعلياً بمكانة الشعر الشعبي أو النبطي في الإمارات. وأكدت أن الساحة الشعرية الشعبية في دولة الإمارات تزخر بالعديد من الشعراء المتخصصين في الشعر الشعبي، ولهم أهميتهم، ودورهم وارتباطهم بالشخصية والهوية الإماراتية.

قامة

ونعى عدد من المثقفين الراحل، ومنهم د.سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الذي كتب على حسابه في منصة ((إكس)) (تويتر سابقاً): ((انتقل إلى رحمته تعالى الشاعر والراوي حميد بن سيف بن بدر العليلي، الذي يعد من شعراء بادية إمارة أم القيوين، وله إنتاج شعري نبطي ارتبط بعالم البداوة لم يُجمع حتى الآن.

خالص التعازي لأسرته الكريمة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان)).