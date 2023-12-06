«تعبير الأدبي» ينطلق 11 الجاري في مكتبة محمد بن راشد

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن انطلاق النسخة الثانية من ((ملتقى تعبير الأدبي))، الذي يشكل منارة للثقافة والأدب.

وحدثاً ثقافياً متفرداً، يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، في مكتبة محمد بن راشد، بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالأدب.

وقال محمد الحبسي مدير إدارة الآداب بالإنابة في ((دبي للثقافة))، ((يأتي تنظيم النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي في ظل النجاح الكبير والمشاركة الواسعة والحضور المميز لنسخته الأولى عام 2022.

مؤكّداً التزامنا الراسخ وإيماننا الكبير بأهمية العمل على مبادرات مستدامة لدعم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالقطاع الأدبي وضمان استدامته، من خلال خلق جسر بين الأجيال وفتح آفاق جديدة أمام الأقلام الناشئة والمبدعين والمثقفين ليس فقط ليشاركوا بآرائهم، بل لصياغة مستقبل الأدب الإماراتي، حيث تصبح تطلعات الشباب وطموحاتهم نواة لتوصيات مستقبلية تنير درب الأدب الإماراتي وتستنير به، مؤكدين على دورهم الفاعل في مشهدنا الأدبي الزاخر)).

من جانبه، قال جمال الشحي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، ((إنَّ إقامة النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي بين أروقة مكتبتنا، هو تجسيد لرؤيتنا الراسخة في إثراء المشهد الثقافي والأدبي والحفاظ على التراث الفكري والأدبي))، مضيفاً ((حريصون على استضافة مثل هذه الفعاليات الثقافية وورش العمل والمهرجانات والملتقيات المحلية والإقليمية والعالمية.

والتي تشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتعزيز المعرفة والإبداع، إلى جانب أنها توفر منصة حيوية للتبادل الفكري والأدبي، مما يثري الساحة الثقافية ويدعم مسيرة الإمارات في بناء مجتمع معرفي متكامل)).

استراتيجيات

وتبدأ فعاليات اليوم الأول في 11 ديسمبر، بالجلسة الافتتاحية مع معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، تحت عنوان ((دور الأدب الإماراتي في نسج مجتمع متسامح)) والتي يديرها الإعلامي د. سليمان الهتلان. وتسلط الجلسة الضوء على الاستراتيجيات التي يتبناها الأدب الإماراتي لتعزيز قيم التسامح في المجتمع ودور الكتابة في توحيد الثقافات المتنوعة.

ويتضمن الملتقى، جلسة نقاشية بعنوان ((أدب الطفل في الإمارات بين الواقع والمأمول)) بمشاركة القاصة منى الشامسي، والتي تديرها الكاتبة هند المشهور. كما سيتم تقديم جلسة بعنوان ((النقد الأدبي وتعزيز الذائقة الأدبية للجمهور الإماراتي)) بمشاركة د. مريم الهاشمي ود. بديعة الهاشمي، وتديرها إيمان الحمادي.