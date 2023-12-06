«إن كلاسيكا» يعود إلى دبي رفقة أشهر موسيقيي العالم

تستضيف دبي أوبرا، الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى بين 1 و15 فبراير الجاري، بجانب حفل اختتام المهرجان في 23 فبراير في المسرح الرائع في فندق جميرا زعبيل سراي، ما يتيح الفرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأفضل العروض الموسيقية الفريدة.

ويستضيف المهرجان، كما أعلنت ساميت إيفنت غروب، مجموعة تنظيم الفعاليات، مجموعة كبيرة من المؤدين من مختلف أنحاء العالم ليقدموا أفضل العروض الموسيقية الكلاسيكية وسط أجواء استثنائية لا تُنسى. إذ يشهد مشاركة 15 من أشهر العازفين المنفردين في أنحاء العالم، ومنهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومارك بوشكوف (بلجيكا).

وكلارا جومي كانغ (كوريا الجنوبية/ألمانيا)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو، ومنهم فاضل ساي (تركيا)، ويول أوم سون (كوريا الجنوبية)، ويينكون سانوو (كوريا الجنوبية)، وبهزود عبد الرحيموف (أوزبكستان)، وزي زي (هونج كونج/الولايات المتحدة الأمريكية)، وإنريكو بيس (إيطاليا)، وفرانك برالي (فرنسا).

كما يشهد المهرجان مشاركة أوركسترا برلين السيمفونية وأوركسترا أكسفورد الفيلهارمونية بقيادة نخبة من قادة الأوركسترا العالميين، ومنهم إيفيند غولبيرغ يانسن (النرويج)، وأنو تالي (إستونيا)، وجون وارنر (المملكة المتحدة)، ونبيل شحادة (ألمانيا)، وكريستوف بوبن (ألمانيا)، ولوكاس ماسياس (إسبانيا) وماريوس بابادوبولوس (المملكة المتحدة).

ويعرض المهرجان في دورة سنة 2024 أجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية من تأليف يوهان برامز وبيوتر إلييتش تشايكوفسكي، إضافة إلى المقطوعات المعاصرة من إبداع المؤلف المقيم أليكسي شور، وسيستمتع الحضور في قاعات دبي أوبرا بألحان أعظم المؤلفين الموسيقيين، ومنهم لودفيغ فان بيتهوفن، وكاميل سان سانس، وماكس بروخ، وإدوارد إلجار، وبدرجيخ سميتانا.

إضافة إلى فولفغانغ أماديوس موزارت، وروبرت شومان، وفيلكس مندلسون، وأنتونين دفورجاك وجواكينو روسيني، وغيرهم. إن حضور دورة سنة 2024 من مهرجان ويعد كلاسيكا الدولي للموسيقى في دبي فرصة متميزة للاستمتاع بأجمل العروض الموسيقية من أفضل الفنانين والعازفين المنفردين والفرق الموسيقية من أنحاء العالم.