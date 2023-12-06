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نجوم الغناء العربي في دبي ليلة رأس السنة

12/6/2023 7:29:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستقبل ((شمس الأغنية العربية)) الفنانة اللبنانية نجوى كرم، العام الجديد 2024 بأمنيات المحبة والسلام، برفقة الجمهور العربي في دبي، من خلال مشاركتها في ليلة طربية فنية، تجتمع بها مع الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين في ليلة استثنائية جماهيرية من تنظيم ((مومينت)) تقام في فيستيفال أرينا ليلة رأس السنة.

وكانت قد أعلنت نجوى كرم عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة في السوشيال ميديا قائلة: ((ما أروع أجواء دبي لاستقبال السنة الجديدة، وأكيد لازم نستقبلها سوا!.. لاقونا ليلة رأس السنة بآرينا فيستيفال سيتي)).

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