نجوم الغناء العربي في دبي ليلة رأس السنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستقبل ((شمس الأغنية العربية)) الفنانة اللبنانية نجوى كرم، العام الجديد 2024 بأمنيات المحبة والسلام، برفقة الجمهور العربي في دبي، من خلال مشاركتها في ليلة طربية فنية، تجتمع بها مع الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين في ليلة استثنائية جماهيرية من تنظيم ((مومينت)) تقام في فيستيفال أرينا ليلة رأس السنة.
وكانت قد أعلنت نجوى كرم عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة في السوشيال ميديا قائلة: ((ما أروع أجواء دبي لاستقبال السنة الجديدة، وأكيد لازم نستقبلها سوا!.. لاقونا ليلة رأس السنة بآرينا فيستيفال سيتي)).
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