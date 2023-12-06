«القرية التراثية».. فعاليات تتغنى بأمجاد الإمارات وإنجازاتها

نظمت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، احتفالية في القرية التراثية بالقرية العالمية، تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز التراث الإماراتي العريق بثرائه الثقافي، وذلك احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52.

جاءت الفعالية تأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة، وتجسيداً لروح العطاء التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، ودعم أسسها وأركانها إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.

وبهذه المناسبة، هنأت عنود البلوشي مدير إدارة الفعاليات بالإنابة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 مؤكدةً تجديد عهد الولاء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة، والالتفاف حول رايته، راية العز والشموخ، في مسيرة التقدم والازدهار.

كما أشارت إلى حرص المركز بأن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، ذات طابع تراثي يعكس ثقافة بلادنا وموروثها الشعبي ويساهم في حفظ وصون هويتنا.

وتضمنت الاحتفالية فقرات من التراث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات، والأكلات الشعبية، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة، وعدد من الجلسات التراثية التي أتاحت الفرصة للمشاركين للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

كما صدحت الفرقة الحربية بالأهازيج الشعبية، بالإضافة إلى العديد من العروض واللوحات الشعبية، التي سلّطت الضوء على تاريخ دولة الإمارات، والجوانب الحضارية والثقافية والتراثية التي تميزها.

وعلى غرار احتفالاته الوطنية، تواجد كل من شخصيتي ((عمير)) و((غبيشة))، حيث تجولا بين زوار القرية ووزعا عليهم رايات الوطن وشعاراته، الأمر الذي أضفى على المكان المزيد من التفاعل والفرح خاصة بين الأطفال.