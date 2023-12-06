إبداعات أصحاب الهمم تتألق في مهرجان الظفرة للكتاب

تتواصل فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2023، بالحديقة العامة بمدينة زايد حتى 10 ديسمبر الجاري، وشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والأنشطة بمشاركة أصحاب الهمم لتؤكد وتفعّل فكرة دمجهم في المجتمع، كما تعزز الشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية، الجهة المنظمة للمهرجان، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتقدم مؤسسة زايد العليا في المهرجان ورشاً فنية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة لطلاب المؤسسة من أصحاب الهمم إلى جانب أطفال من زوار المهرجان، وقد أبدى الأطفال انسجاماً كبيراً في ما بينهم في إبداع رسوم مختلفة على الورق والسيراميك والحقائب، كما صنعوا قبعات جميلة ضمن أجواء لطيفة تنبض بالطفولة والبراءة.

وقالت سهير لاشين، معلمة تربية فنية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن الورش الفنية التي تقام بشكل يومي بمشاركة أكثر من 40 طفلاً من أصحاب الهمم على مدار أيام المهرجان، مهمة جداً وتحقق عدة أهداف في وقتٍ واحد، إذ تُبرز مواهب ومهارات أصحاب الهمم من المؤسسة أمام جمهور المهرجان، وتفعّل فكرة دمج الأطفال من أصحاب الهمم في المجتمع.

مواهب

وأضافت سهير: إن المؤسسة اكتشفت العديد من المواهب المتميزة لدى طلابها، فهنالك أطفال موهوبون في الرسم والموسيقى، وبعضهم لديه موهبة التمثيل، وهنا يجدر الإشارة إلى اكتشاف المؤسسة موهبة الطالب الفذّ براء محمد الذي يجيد التمثيل المسرحي، ما أهله للمشاركة في مسرحية ((فرحات والعائلة.

وقال أحمد الزغبي، مدرس متخصص في قسم التنمية الفكرية: إن مؤسسة زايد حريصة على المشاركة في مهرجان الظفرة للكتاب من أجل تعميق الصلة بين طلابها واللغة العربية، فيتم تدريسهم اللغة العربية عبر وضع أهداف تربوية من مناهج اللغة العربية المعتمدة في الدولة.