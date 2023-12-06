«الإمارات في معجم العين».. 135 صورة تروي قصص الوطن وإنجازاته

افتتح معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، معرض الصور الفوتوغرافية ((الإمارات في معجم العين)) بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الذي يستعرض 135 صورة من أرشيف الفنان والمصور البحريني عبدالله الخان، الملقب بــ ((مصور الملوك))، التي تسلط الضوء على ملامح الحياة الاجتماعية في دولة الإمارات منذ العام 1963 إلى 1974.

وذلك بحضور الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، وعبد الحميد أحمد، أمين عام المؤسسة، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات الثقافية والفنية.

تجربة

يقول الكاتب والمصور والمشرف على جمع وإصدار كتيب معرض ((الإمارات في معجم العين)) البحريني حسين المحروس: على غرار معجم العين الذي يعد أول معجم منسق للغة العربية، قام بكتابته الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأتمه ورتبه الليث بن المظفر الليثي الكناني، يحمل المعرض مقاربة للشمولية والتوثيق الذي تشتمل على اشتغالات الفنان والمصور البحريني المخضرم عبد الله الخان.

والاحتفاء بتجربته الفنية التي تعد واحدة من أهم معالم التوثيق لفترتي ما قبل قيام الدولة وبعد الاتحاد، والتي تؤرخ للمباني والأماكن العامة والمؤسسات الرسمية، والتي تطورت عمرانياً وإدارياً بشكل كبير خلال سنوات قليلة من قيام الدولة، وصور الشخصيات العامة في الحياة اليومية من سياسيين وإداريين وتجار وغيرهم، مما كان لهم حضور فاعل في الحياة الاجتماعية بشكل عام.

1937

ويقول عبد الله الخان عن بداياته في فن التصوير الفوتوغرافي: تنفست رائحة تحميض الصور في منزلنا في البحرين منذ نعومة أظفاري، وتحديداً في عام 1937، وكنت أتبع بدقة الإسهامات التي تقدمها والدتي في لصق الصور بعد طباعتها على صفائح معدنية، ومن ثم تعريضها للشمس لتجف، لذلك كنت شغوفاً بما يدور حولي من فنون ومراحل التصوير، فحملت الكاميرا تلميذاً في المدرسة، ومنذ ذلك الحين ارتبطت حياتي بعدسة الكاميرا، وباتت النور الذي أرى منه العالم.

خبرة

وحول معرضه المنفرد الذي يضم 135 صورة عن الإمارات، قال: قدمت منذ العام 1963 حاملاً كاميرتي ومتسلحاً بخبرتي كمصور لشركة نفط البحرين (بابكو)، وخلال تلك السنوات زرت مناطق كثيرة بكاميرتي، مصوراً حياة الناس، والمناطق العامة، وتفاصيل مختلفة للطرق، والجسور، وغيرها.