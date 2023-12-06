«آرت دبي» يروي تميز اقتصاد الإمارة الإبداعي

أعلن معرض ((آرت دبي)) الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استضافته، وبالتعاون مع شريك المعرض الرئيسي جوليوس باير، العمل الفني التركيبي الرقمي ((مساحة القلب))، للفنانة الكندية والكورية كريستا كيم.

والذي سيتم عرضه لأول مرة، كما بين ((آرت دبي أمس، في صالة جوليوس باير خلال فعاليات المعرض في دورته الـ 17 التي تنطلق في الفترة ما بين 28 فبراير إلى 3 مارس في مدينة جميرا، حيث يعزز عبر برامجعه ومضامينه، استراتيجيات وبنى الاقتصاد الإبداعي في دبي والمنطقة.

ويتيح ((مساحة القلب))، للضيوف خوض تجربة غامرة من خلال التواصل مع بعضهم البعض عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان، إذ سيتم رسم إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، ومن ثم يجري من خلالها، تشكيل الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية. والهدف الرئيسي للعمل الفني التركيبي هو طرح مفهوم ((الوحدة)) حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي، في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا.

وأكدت هالة خياط المديرة الإقليمية لمعرض ((آرت دبي)) لـ((البيان)): ((أن معرض آرت دبي يلعب دوراً مهماً كمنصة أولى لنمو وازدهار الاقتصاد الإبداعي في الشرق الأوسط وبناء أنظمة بيئية ناجحة ذات تأثير عالمي إيجابي عبر المبادرات وبرامج التكليفات الفنية للمواهب المبدعة وبرامج التطوير المهني المبتكرة، إلى جانب تقديم الخبرة الصناعية للمؤسسات الخاصة والحكومية)).

وأضافت هالة خياط: إن المعرض وفعالياته جزء جوهري من استراتيجية دبي لرعاية الفنون ليس على النطاق المحلي ولكن أيضاً على مستوى الفنون في العالم، حيث تسهم إمارة دبي بشكل كبير في تعزيز مجال الفنون البصرية، وذلك عبر رؤيتها وأبحاثها المستمرة في مجال تسليط الضوء على طبيعة وتوجهات الفنون في جميع أنحاء العالم.

وأكدت خياط أن مجموعة ((آرت دبي)) تعد اليوم المنصة الأولى لمتابعة وشراء الفنون الحديثة والمعاصرة من الجنوب العالمي.

تنوع

وأوضح المدير الفني لـ((آرت دبي))، بابلو ديل أن معرض ((آرت دبي)) في نسخته 17 بات قادراً على استعراض فنون العالم، إذ يشارك في الحدث كوكبة من الفنانين، وتسهم أعمالهم في إثراء الحوار بين الأنماط الفنية الاجتماعية الجغرافية، إلى جانب دورها الثقافي في تطوير الفنون وجعلها في متناول الجميع.

وأضاف بابلو: يعد ((آرت دبي)) من أهم الفعاليات العالمية المحفزة للحوارات الفنية في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها ليرسخ حضور الفنون على الخارطة العالمية إلى جانب دور المعرض في التركيز على تقديم معايير فنية تحمل الهوية المستدامة للأعمال الفنية من خلال تشجيع الفنانين على التفكير في استخدام المواد فضلاً عن الاهتمامات البيئية.

وبالحديث عن أطروحات قسم الفن الحديث ضمن خارطة فعاليات معرض ((آرت دبي)) قالت القيمة الفنية للقسم البروفيسورة الدكتورة كريستيانا بونين: إن قسم الفن الحديث منصة أساسية في ((آرت دبي)) يركز على تاريخ التعليم الفني، ابتداءً من فترة الستينيات.

وتجارب الاتحاد السوفييتي في ابتكار تبادل ثقافي مع الفنانين وصانعي الأفلام والموسيقيين والمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويقدم القسم برامج الإقامة الفنية والمنح الدراسية وفرص المشاركة في برنامج سياسي وثقافي موازٍ للدول الغربية، وعبر قسم الفن الحديث تعيد الصالات الكشف عن محصلة تلك الأساليب الإبداعية المشتركة بمشاركة 18 موهبة فنية من أماكن متعددة حول العالم.

عمل تركيبي

وفيما يتعلق بالإعلان عن استضافة العمل الفني التركيبي الرقمي ((مساحة القلب)) لكريستا كيم، تقول بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية في معرض ((آرت دبي)): أن العمل يجسد ويعكس قيمة وأهمية توظيف التكنولوجيا والفنون الرقمية في إثراء وتقوية سياقات وحدة وانسجام أفراد المجتمع والشعوب، وتلاقي الثقافات وتعاضد الجميع.