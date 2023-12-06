الأهلي والزمالك يصلان إلى الفجيرة لخوض السوبر المصري لليد السبت

يصل، اليوم الخميس، فريقا الأهلي والزمالك إلى الفجيرة، لخوض مباراة السوبر المصري لكرة اليد، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، السبت المقبل، بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الإمارات لقاء سوبر اليد بين الناديين الكبيرين، كما يصل ضيوف الحدث من الاتحاد المصري لكرة اليد، وإدارة الناديين.

ويخوض الفريقان تدريبهما الأول مساء اليوم بصالة مجمع زايد الرياضي، على أن يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي للفريقين غداً الجمعة، قبل التدريب الرئيس لكل منهما بنفس الصالة، وشهدت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، فوز الأهلي بفارق هدف وحيد 25-24 في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي.

ترحيب

من جانبه، رحب نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، بإدارة الناديين والفريقين وضيوف الحدث، مؤكداً أن إقامة السوبر المصري في هذا التوقيت، يأتي في مناسبة غالية على قلوبنا، وهي الاحتفال بعيد الاتحاد، وهي فرصة مثالية كي يشاركنا الأشقاء المصريون الاحتفالات، ومثل هذه المباريات والأحداث من شأنها أن تزيد من قوة العلاقات بين البلدين على المستوى الرياضي، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.

وأوضح أن كرة اليد الإماراتية تعيش حالة من الترابط الخليجي والعربي، بعد إقامة كأس السوبر الإماراتي البحريني، وأيضاً كأس السوبر الإماراتي السعودي، فبراير المقبل.

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