«فيكتوري» يدخل أجواء المنافسة في جائزة الشارقة - فورمولا 1

يدخل فريق فيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا 1 أجواء المنافسة في جائزة الشارقة الكبرى 2023 - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023، التي تنطلق غداً الجمعة في بحيرة خالد، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 21 زورقاً تمثل 10 فرق عالمية من مختلف قارات العالم.

ويسعى فريق فيكتوي في موسم عودته المتجددة لسنة 2023 بعد غياب في البطولة العالمية إلى الصعود مع الكبار في ختام الموسم، متطلعاً للحصول على المراكز المتقدمة في الترتيب العام لبطولة العالم 2023 وخاصة بعد الظهور القوي للفريق الذي نافس منذ البداية على المراكز الأولى.

ذكريات

ويحمل فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ذكريات جميلة وخالدة في بحيرة خالد، حيث شهدت مع نهاية موسم سنة 2016 حصول الفريق على المركز الأول في جائزة الشارقة، منهياً ذلك الموسم في المركز الثاني للترتيب العام وهو الإنجاز الذي يأمل الفريق تكراره مرة أخرى نهاية هذا الأسبوع. وأنهى فريق فيكتوري بإشراف الجهازين الفني والإداري اختبارات وتجارب تدريبية في الفترة الماضية، وعقب وصول الزوارق من أوروبا، بمشاركة الثنائي بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، في مسار مشابه تماماً على مياه الخليج العربي في شواطئ جبل علي.

مرحلة

يحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك قبل المرحلة الختامية المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة وبفارق 27 نقطة عن المتصدر، و4 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد زورق الشارقة 12، بينما يملك المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والذي يشارك الموسم الأول في منافسات بطولة العالم - فورمولا 1 ثلاث نقاط.

ووقف الجهاز الفني والمتسابقون على جهوزية الزوارق لخوض المعترك الأخير في الموسم 2023 واطمأن البطلان الفهيم وستارك على جهوزية زورقيهما قبل بدء منافسات الجولة المرتقبة التي يعمل فيها الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام بعدما حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية لمصلحة المتسابق السويدي المخضرم جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14 والذي يتصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة.

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