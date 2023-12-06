3 أندية تتقدم.. و«الصقور» يتراجع وحيداً في «دورينا»

شهدت الجولات الثلاث الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، تقدم 3 من أندية القاع ((عجمان، خورفكان، حتا))، بحصدها عدداً من النقاط أعادت إليها بعض الثقة ومنحتها دفعة معنوية، مع تراجع فريق ((الإمارات)) وحيداً والذي غاب عن الانتصارات خلال 5 جولات متتالية، جعلته قريباً من سلسلة هزائم حتا الذي خسر أول 6 مباريات من المنافسة.

وشهدت نتائج ((البرتقالي)) تحسناً واضحاً في الجولات الثلاث السابقة التي حصد خلالها 4 نقاط من خسارة وفوز وتعادل، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط قادته من المركز قبل الأخير الذي كان يشغله إلى ترتيب الأمان ((الثاني عشر))، وحقق الإعصار الحتاوي نتائج مماثلة منحته 4 نقاط كانت أغلاها نقاط الفوز الثلاث التي انتزعها من مضيفه الإمارات في الجولة السابعة والتي حقق خلالها فوزه الأول، وتأتي قيمة النقاط في تعطيله لمنافس مباشر على البقاء لكن دون أن يتغير ترتيبه الأخير في الجدول الذي ظل متواجداً به منذ الانطلاقة، كما حقق خورفكان تقدماً طفيفاً في الجولة السادسة بالفوز على الجزيرة ولكنه خسر بعدها أمام بني ياس وعجمان، ولديه مباراة مؤجلة أمام العين من الجولة التاسعة واضعاً في رصيده 7 نقاط بالمركز 11.

انتصارات

فيما يعتبر ((الصقور)) أكثر الأندية تراجعاً في النتائج، بخسارته في الجولات الخمس الماضية والتي تعرض لها بعد بدايته الجيدة في البطولة عندما حصل على 5 نقاط من 4 جولات بفوز وتعادلين وخسارة، وضعته في المركز السادس حينها، لكنه تلقى بعدها هزائم تسببت في تراجع ترتيبه من السادس إلى 13 ((قبل الأخير)) برصيد 5 نقاط.

ومع تقارب نقاط أندية القاع التي تسعى لإثبات وجودها في دوري الأضواء والشهرة والهروب من شبح الهبوط الذي يطاردها مبكراً، فإنها تعمل على تحقيق الانتصارات وكسب النقاط في الجولات المقبلة للتقدم في جدول الترتيب.

مواجهات

وتخوض أندية القاع تحديات قوية في الجولة العاشرة التي تنطلق غداً الجمعة، حيث يواجه عجمان مضيفه الجزيرة، بينما يقابل الصقور مضيفه شباب الأهلي الرافض للخسارة أو التعادل بحثاً عن الصدارة التي يسعى إليها، فيما يستقبل خورفكان ضيفه النصر القادم من تعادل أمام الوحدة، ويستقبل حتا ضيفه الشارقة الجريح بخروجه من البطولة الآسيوية.

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