محمد أبو العينين لـ« البيان »: سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

عبر رجل الأعمال محمد أبو العينين مؤسس نادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بإقامة السوبر المصري بحلته الجديدة على أرض الإمارات، خلال الفترة من 25 إلى 28 من الشهر الجاري، بمشاركة 4 أندية مصرية هي ((الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر))، وهذا يعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتأتي تلك الاستضافة في الشهر، الذي تحتفل فيه الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، ولا بد من مشاركة إخواننا في تلك المناسبة، بهذا النشاط الرياضي، متمنين للإمارات مزيداً من التقدم والرفعة والاستقرار والرخاء.

علاقات راسخة

وقال محمد أبو العينين لـ((البيان))، خلال زيارته إلي دبي، لحضور فعاليات مؤتمر ((كوب 28)): ((فخور بما ألمسه من تطور في مختلف المجالات بالإمارات، ونثمن الجهود التي تقوم بها قيادة الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، التي تتمتع بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، وحينما تقام أي فعالية مصرية على أرض الإمارات لا نشعر أننا نلعب خارج مصر، لأننا نلعب على أرضنا وبين أشقائنا، وبدعم من جمهور الجالية المصرية الكبير، ونسعد باللعب على منشآت رياضية عصرية ومتطورة، ولعل استاد هزاع بين زايد، الذي ستقام عليه منافسات السوبر خير مثال، حيث يعتبر واحداً من أكبر المشاريع الرياضية تطوراً بالمنطقة)).

الروح الرياضية

وأضاف محمد أبو العينين: ((نحن سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في النسخة الجديدة للبطولة وإقامتها بالإمارات، التي سبق واحتضنت السوبر 6 مرات من قبل، ونحرص على الظهور المشرف وتعزيز الروح الرياضية، ولا مانع من الفوز باللقب، الكل رابح، ومن يَفُوز باللقب سنبارك له بكل روح رياضية، فمثل تلك التجمعات تسهم في تطور الكرة المصرية)).

وعن النظام الجديد للسوبر بالتنافس بين 4 فرق قال: (( النظام الجديد يمنح فرصة الفوز باللقب لأربعة فرق، ويجعل التنافس فيما بينهم قوياً ومثيراً، كما يسهم في زيادة فرص التسويق، ومما يسهم في توافر البريق الجيد لإقامة البطولة في الإمارات التنظيم الجيد، ونحن في مصر نتابع الدوري الإنجليزي بسبب التنظيم الجيد والأداء المتميز.

وعما يعني الفوز ببطولة كأس المحترفين والوصول إلى السوبر هذا الموسم لفريق سيراميكا كليوباترا قال محمد أبو العينين مؤسس النادي: ((ما زلنا في بداية الطريق، ونعمل على تقوية البنيان من القاعدة، والاهتمام بالمواهب، وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة، والحصول على بطولتي الدوري والكأس، والمنافسة على البطولات القارية، ونحن نعمل على توفير كل الدعم للفريق وأعتقد أننا نسير بخطوات ثابته نحو تحقيق أهدافنا، وهنا لابد من الإشادة بإدارة النادي والجهاز الفني، بقيادة المدرب المتميز أيمن الرمادي صاحب الخبرات الكبيرة، في بذل كل الجهود للارتقاء بالفريق)).

خصخصة الأندية

وأضاف: يرى البعض أن خصخصة الأندية في مصر ضرورة ملحة باعتبار أن الرياضة سلعة مهمة، الاستثمار الرياضي أمر جيد، صحيح أنه غير مربح في عالمنا العربي حالياً، ولكنه في حاجة إلى بيئة مناسبة للإبداع، من خلال تعديل اللوائح والقوانين، وتنويع مصادر الدخل لدعم ميزانيات الأندية وزيادة عدد الحضور الجماهيري، وتوفير إمكانات جيدة للاعبين يمكن الاستثمار فيها، لأن تعدد مصادر الدخل يسهم في زيادة العائد المالي المناسب القادر على جذب الاستثمارات، حتى يكون لدينا اقتصاد رياضي استثماري قوي)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز