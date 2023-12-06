الفرنسي إبراهيم با: دبي الأجمل والأكثر أماناً في العالم

أكد الفرنسي إبراهيم با، لاعب نادي أي سي ميلان سابقاً، أنه اختار العيش مع عائلته في دبي منذ أكثر من 6 سنوات من بين العديد من المدن العالمية الأخرى التي زارها أو عاش فيها لفترات طويلة بحكم التزاماته مع الأندية التي لعب فيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا.

وقال اللاعب الفرنسي الذي اعتزل اللعب في 2008 بعد مسيرة كروية امتدت نحو 18 عاماً في تصريحات لـ((البيان)): ((اخترت العيش في دبي منذ 6 سنوات، وأنا سعيد للغاية لأنها الأنسب للعائلة ونموذج فريد للتعايش والتسامح، لقد زرت وعشت في العديد من المدن الأوروبية خلال مسيرتي الكروية، ولكن سحر دبي مختلف، فهي المدينة الأجمل والأكثر أماناً في العالم، وتمنحني الشعور بالاطمئنان على أطفالي، هناك أمور كثيرة أخرى جعلتني أختارها للعيش فيها)).

وأوضح إبراهيم با، أن اتخاذ قرار الانتقال للعيش في دبي لم يكن صعباً له؛ لأن لديه العديد من الأصدقاء الذين سبقوه إلى الإمارات مثل مواطنيه باكاري سانيا، ومايكل سلفستر، والإسباني ميشيل سلغادو، والهولندي كلارنس سيدورف وغيرهم من نجوم الرياضة والمشاهير.

ذكريات

وعن افتتاح نادي ((إي سي ميلان))، مقره الجديد في دبي، أكد أن فريقه السابق اختار المكان الأفضل لبدء التوسع عالمياً، مشيراً إلى أن دبي قلب منطقة الشرق الأوسط وسوق رئيسية في العالم.

وعن أجمل ذكرياته الكروية، صرح با، أن اللعب مع منتخب فرنسا والفوز بدوي الأبطال مع ميلان في موسم 2002- 2003 من أجمل اللحظات التي عاشها في مشواره الكروي، إضافة للعب بجوار أفضل اللاعبين في العالم مثل باولو مالديني. وقال: نحن لاعبو كرة القدم نعيش من أجل تلك اللحظة التي نتوج فيها بالألقاب، كنت محظوظاً بتحقيق العديد منها.

تتويج

وعن رأيه في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي بعد غياب استمر 11 عاماً، أوضح با، أن باولو مالديني المدافع الأسطوري الذي شغل منصب المدير الفني للنادي سر نجاح ((الروسونيري)) وعودته إلى الواجهة، حيث ساهم بشكل واضح في إنهاء صيام الفريق عن التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لمدة 11 عاماً، بعد أن نقل خبرته الطويلة في الملاعب إلى المكاتب، مشيراً إلى أن مالديني كان وراء استقطاب مجموعة من أبرز المواهب التي نجح المدرب ستيفانو بيولي، في صقلها لتحقيق اللقب.

واعترف إبراهيم ابا أن ميلان غير جاهز حالياً لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، على الرغم من امتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين بسبب افتقادهم الخبرة.

تخطيط

وتابع قائلاً: ((فوز مانشستر سيتي باللقب الموسم الماضي جاء بعد محاولات لسنوات طويلة، وثمرة تخطيط متواصل، لذا يمكن القول إن هذا النادي قدم نموذجاً ملهماً للأندية الأخرى في العمل والتخطيط والاستقرار، لذا يجب العمل بشكل جيد والتحلي بالصبر، وخاصة أن يكون لك الأشخاص المختصون لتصل إلى القمة)).

وبشأن غياب الأندية الفرنسية عن لقب دوري الأبطال أوروبا منذ تتويج أولمبيك مرسيليا باللقب الوحيد موسم 1992، قال: ((النادي الوحيد القادر على المنافسة والتتويج بلقب دوري الأبطال حالياً هو باريس سان جيرمان، لقد استثمر أموالاً طائلة، ولكن ليس بالضرورة النادي الذي يملك أموالاً كثيرة يمكنه الفوز بالألقاب، يجب العمل والتخطيط على المدى البعيد)).

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