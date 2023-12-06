الحبتور: نحرص على مواصلة نجاحات «تحدي تنس السيدات»

أبدى خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، سعادته بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في النسخة الـ26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التي تقام حالياً بمجمع الحبتور للتنس بفندق جراند الحبتور بالجميرا، وتستمر حتى الـ10 من ديسمبر الجاري بمشاركة 88 لاعبة وتصل جوائزها 100 ألف دولار.

وأكد الحبتور، حرصه الدائم على توفير كل سبل النجاح للبطولة بما فيها بطاقات المنحة، وتقديم كل ما هو جديد للحفاظ على النجاحات، وتحقيق المزيد منها لتشعر كل مشاركة بأن البطولة أقيمت من أجلها، ويشعر كل محب للعبة بضرورة متابعة أحداثها والاستمتاع بالمستوى الفني المتطور عاماً بعد عام.

وحيا الحبتور، جهود اللجنة المنظمة العليا وفرق العمل المختلفة التي اكتسبت خلال مراحل البطولة خبرة فنية وتنظيمية عالية لتحلق بالبطولة إلى المكانة العالمية، التي تبوأتها بين مثيلاتها في العالم والتي أصبحت معها محل اعتزازنا وتقديرنا.

نتائج

على جانب آخر، واصلت كبار المصنفات مسيراتهن في البطولة، وضمن منافسات الجولة الثانية في الدور الأول لمنافسات الفردي، فازت الروسية ايكارتينا ماكاروفا، المصنفة الثامنة في البطولة، على البلغارية جيرجانا توبالوفا بمجموعتين دون رد (6-0 و7-6). وفازت البريطانية إيمي إبلتون على الهندية انكيتا راينا، بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، وفازت التشيكية مارتيناكوفا المصنفة السادسة، على منافستها لاعبة بيلاروسيا، يوليا هاتوكا، بمجموعتين أيضاً دون رد (6-4 و7-6)، وفازت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، على الرومانية كريستينا دينو بمجموعتين مقابل واحدة، (5-7 و6-1 و6-1).

وعلى صعيد منافسات الزوجي، تمثلت أبرز النتائج في فوز الثنائي البريطاني، المكون من ايميلي ابلتون ومواطنتها اليسيا بارنت، المصنف رابعاً، على الزوجي الإيطالي ديليتا شيروبيني، وزميلتها اليونانية ديمترا بافلوبنيجا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (4-6 و7-6 و10-8).

كما فاز الزوجي التايلاندي المكون من لوكسيكا كومخوم وبنجتران، على الزوجي الروسي المكون من ايكارتينا ماكاروفا، وزميلتها ماريا تيموفيفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (7-6 و6-7 و11-9)، في مباراة استمرت 126 دقيقة.

وأكد خلف الحبتور، مؤسس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، حرص اللجنة على توفير سبل النجاح للبطولة والتي باتت تحظى بمكانة متميزة على خريطة الاتحاد الدولي للتنس بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاق نسختها الأولى.

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