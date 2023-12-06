3 مباريات في ختام تمهيدي كأس تشرشل للبولو

3 مباريات في ختام تمهيدي كأس تشرشل للبولو
التاريخ
12/6/2023 7:29:53 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تستأنف مباريات كأس السير ونستون تشرشل للبولو 2023 اليوم بثلاث مباريات على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويلتقي الحبتور (9 جول) مع أبوظبي (10 جول) في نهائي مبكر، فيما يلعب أنكورا لامار (8 جول) مع إيه إم بنجاش (9 جول)، بطموح مواصلة الانتصارات، ويلتقي ذئاب مهرة (8 جول) مع بن دري (10 جول) في لقاء الجريحين.
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