3 مباريات في ختام تمهيدي كأس تشرشل للبولو

تستأنف مباريات كأس السير ونستون تشرشل للبولو 2023 اليوم بثلاث مباريات على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويلتقي الحبتور (9 جول) مع أبوظبي (10 جول) في نهائي مبكر، فيما يلعب أنكورا لامار (8 جول) مع إيه إم بنجاش (9 جول)، بطموح مواصلة الانتصارات، ويلتقي ذئاب مهرة (8 جول) مع بن دري (10 جول) في لقاء الجريحين.

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