«الألعاب المدرسية» تنطلق في يناير بمشاركة 5 آلاف طالب

أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أمس، عن إطلاق الموسم الثاني لدورة الألعاب المدرسية المفتوحة للمدارس الحكومية والخاصة في يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة.

ويشهد الموسم 5 مستويات، ينطلق الأول بالبرامج الرياضية التنافسية الداخلية بالمدارس لتحديد أفضل الرياضيين ليتم تسجيلهم بالمستوى الثاني، والذي يشهد منافسات على مستوى المناطق التعليمية، بوجود كشافي المواهب للأندية، ويتنافس المتأهلون من كل المناطق في المستوى الثالث، لتحديد أفضل الرياضيين بالدولة، ويتم دهوتهم في المستوى الرابع إلى برنامج تدريب وتطوير، وتقييمهم من محترفين، تمهيداً لاختيارهم للتجارب في الأندية.

وأكد علي مسري المدير التنفيذي للاتحاد أن النسخة الأولى من الألعاب المدرسية شهدت مشاركة 1570 طالباً وطالبة، وتوجت باكتشاف 140 موهبة رياضية متميزة بالقدرات العالية التي تعزز قيمة المواهب في المدارس، موضحاً أهمية المرونة العالية من المؤسسات في تبادل المعلومات التي تسهم في تحقيق الأهداف.

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