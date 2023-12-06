جابر الزعابي يدير نهائيات «كاراتيه الألعاب السعودية»

يشارك الحكم الدولي الإماراتي، جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي التحكيم الدولية والآسيوية، في إدارة نهائيات اللعبة بدورة الألعاب السعودية الحالية في الرياض. وحقق الزعابي أعلى معدل للمشاركات الخارجية في 2023، أهمها بطولات العالم في بودابست، وآسيا في كازاخستان، ودولية روسيا المفتوحة. وأشاد اللواء ((م)) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بمسيرة الزعابي، وحرصه على التمثيل المشرّف للإمارات.

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