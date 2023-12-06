محمود الشمسي لـ «البيان»: «الأبيض» مؤهل لبلوغ مونديال 2026

رغم الابتعاد عن بعض جزئيات المشهد الرياضي، إلا أن محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات السابق، ما زال يحتفظ بصلة حقيقية مع تفاصيل المشهد، خصوصاً ما يتعلق بكرة القدم، وما وصلت إليه في الإمارات على صعيدي المنتخب والأندية، والبطولة الأهم، دوري المحترفين، وما تشهده من تحولات جذرية في المنظومة الكروية بكاملها.

فكرة عامة

ماذا تتوقع لمنتخب الإمارات في تصفيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2024؟

في كأس العالم 2026، ووفقاً لعدد مقاعد قارة آسيا، منتخب الإمارات مؤهل لبلوغ نهائيات مونديال 2026، خصوصاً بعد تجنيس عدد لا باس به من اللاعبين، والتعاقد مع مدرب أثبت حتى الآن أن لديه فكر وطموح، وطريقة عمل أكثر من جيدة في طريق تحقيق حلمنا المونديالي الثاني، أما على صعيد كأس آسيا، فأعتقد أن فرصتنا في الفوز باللقب، ما زالت تبدو صعبة إلى حد ما، في ظل تطور مستويات منتخبات الصفوة في القارة الصفراء، اليابان وكوريا الجنوبية، والسعودية وإيران وأستراليا.

عمل احترافي

كيف تنظر إلى واقع دوري المحترفين عموماً؟

دوري المحترفين الإماراتي، تطور كثيراً، مقارنة مع النسخ السابقة من البطولة، وهذا ناتج عن عمل احترافي مشهود، تقوم به الأطراف المعنية عن البطولة، اتحاد كرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، والأندية، والإعلام الرياضي، والجماهير، رغم أن الفكر ما زال في بعض أنديتنا دون مستوى الاحترافية بنسبية 50 %، وهذا ما يجب الالتفات إليه، كي تكتمل منظومة عملنا الاحترافي.

وما مؤشرات تطور دوري المحترفين في الإمارات؟

المؤشرات واضحة، ارتفاع مستوى الأداء في غالبية المباريات، الحضور الجماهيري الجيد، حجم الرعاية، دور التجنيس في التطور، وغيرها من المؤشرات التي كلها تشير إلى أن دورينا في حالة تطور مستمرة.

الاتجاه الصحيح

ماذا بعد 15 موسم احتراف، هل ما زال احتراف كرة القدم الإماراتية يوصف بأنه ((مستعجل))؟

بالنسبة لوصف أننا دخلنا الاحتراف بصورة مستعجلة، هذا أمر عادي، لأنه لم يكن أمامنا إلا الدخول في عالم الاحتراف، سواء أمس أو اليوم أو غداً، وفي كل الأحوال، لا بد من وصف احترافنا بأنه ((مستعجل))، وهذه طبيعة الأشياء الجديدة في الحياة، ولكن بعد 15 موسماً، أرى أن عملنا بصورة عامة، يسير في الاتجاه الصحيح، رغم وجود بعض التفاصيل التي ما زالت دون مستوى الطموح، خصوصاً ما يتعلق بعدم احتراف بعض حلقات كرة القدم في الإمارات، ما يعطي انطباعاً بأن احترافنا غير متكامل أو ((مستعجل)).

أخيراً، كيف ترى جزئية اللاعب المقيم في كرة القدم الإماراتية؟

أرى أن هذه الجزئية هي الأبرز في منظومة عملنا الاحترافي، التي تشهد تطبيقات ((شكلية))، لا تخفى على عين متابع، هناك حالات حدثت في تفاصيل اللاعب المقيم، أضرارها أكبر من فوائدها، خصوصاً ما يتعلق باستقدام لاعبين لم يسبق لهم العيش في الإمارات، وتم تسجيلهم في ((خانة)) اللاعب المقيم، وفقاً لإجراءات تبدو في مجملها ((شكلية))، رغم أن الطبيعي هو أن يتم الاستثمار في اللاعب المقيم، الذي يعيش في الإمارات مع عائلته منذ أعوام، باعتباره خياراً يستوفي متطلبات إصدار قرار تطبيق اللاعب المقيم، وليس الإتيان بلاعب أجنبي لا يعرف شيئاً عن الإمارات، وتسجيله لاعباً مقيماً!

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