دبي تشهد 25 فعالية رياضية في نهاية الأسبوع

تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية متنوعة في نهاية الأسبوع الجاري، من بينها 7 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمختلف مناطق دبي، تستقطب آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، تتصدرها بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، وسباق جائزة طيران الإمارات دبي، الجائزة الكبرى للإبحار، وجولة ((Sail GP)) الدولية، وكأس السير ونستون تشرشل، وبطولة الملاكمة الدولية، وسباق الخليج للسيارات الكلاسيكية الجائزة الكبرى، وكأس أوروبا لقوارب التنين.

وتنطلق منافسات سباق جائزة طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار يوم السبت المقبل في ميناء راشد ويقام بالشراكة مع ((بي آند أو ماريناز))، ويعد السباق المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع المكونة من 13 مرحلة في أنحاء العالم، وهي الأكبر في تاريخها وتشارك فيها قوارب القطمران (إف 50) البالغ طولها 50 قدماً، وتتنافس فِرَق دولية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة في الفوز باللقب. وأصبح سباق دبي جزءاً أساسياً في جولة ((Sail GP)) الدولية بعد نجاحه الكبير في العام الماضي، وتضم الجولة مدناً بارزة من أنحاء العالم، ومنها برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

وتتواصل منافسات بطولة ((كأس السير ونستون تشرشل)) للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى يوم السبت المقبل وهي أول بطولة من فئة 8 إلى 10 أهداف وتشهد مشاركة 6 فرق وهي الحبتور وانكورا لامار وابن دري وايه ام بنجاش وأبوظبي وذئاب مهرة ومعدل ((هانديكاب)) 10 جول، وتجمع بطولة الملاكمة الدولية ((ليلة أبطال IBA)) نخبة من الملاكمين من جميع أنحاء العالم في مواجهات احترافية قوية، وتقام منافساتها في أجيندا أرينا يوم السبت ضمن مظلة الاتحاد الدولي للملاكمة، ويشارك فيها سلطان النعيمي، وعامر حسين من الإمارات.

الجائزة الكبرى

وينطلق سباق الخليج للسيارات الكلاسيكية الجائزة الكبرى في حلبة دبي أوتودروم يوم الجمعة المقبل،

ويتضمن سباق سيارات فورمولا واحد التاريخية وسيارات المجموعة سي الكلاسيكية، وسيتم في الحدث إقامة فعاليات مصاحبة تشمل عروض سيارات كلاسيكية نادرة، وقرية التراث الإماراتي، وأنشطة للأطفال،

وتتواصل منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في مجمع التنس بفندق ومنتجع حبتور غراند بشاطئ جميرا في دبي وتتنافس فيه 88 لاعبة في جوائز تصل إلى 100 ألف دولار، وتنطلق منافسات كأس أوروبا لقوارب التنين مع بطولة الإمارات للتجديف في الواجهة المائية بجزر ديرة الجمعة.

ويجتمع أقوى المحترفين العالميين من الرجال والسيدات في بطولة دبي الدولية للياقة البدنية التي تقام من الجمعة وحتى الأحد المقبل في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وبمشاركة 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، وتتضمن 30 من الرجال و30 من النساء من أفضل الرياضيين في العالم يتنافسون في دبي في جوائز تزيد على 1.4 مليون درهم.

بطولة الأساطير

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في ملاعب دلسكو في منطقة جبل علي، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس قراصنة كتم النفس للغوص، وبطولة كل النجوم التطويرية للسباحة وسباق هاملتون أكواتيكس للسباحة، ويقام سباق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للجري في حي دبي للتصميم، وبطولة الأساطير للملاكمة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، ومهرجان الجري الثلجي العائلي في سكاي دبي، ورحلة كريم لليوم الوطني للدراجات الهوائية على قناة دبي المائية، وسباق سانتا للجري المرح على شاطئ النخلة الغربي، وتختتم منافسات كأس قراصنة كتم النفس للغوص في ديب دايف دبي.

وتقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين في نادي ذا سبيس، ويقام تحدي السيارات السريعة في دبي كارتدروم، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية في منطقة الجداف، وبطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية في نادي شرطة دبي، وسباق التجديف الواقف في منتجع جبل علي، ومهرجان الجري على الشاطئ في كايت بيتش، وسباق برجيل للجري، وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس في هاب تنس بواحة السيليكون.

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