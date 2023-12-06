برعاية نهيان بن زايد.. «مونديال» الرماية البارالمبية ينطلق من العين غداً

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تستضيف أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وتقام البطولة، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

منافسة

ويتنافس المشاركون في 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، تتنوع بين المسدس ضغط ((هواء وناري))، والبندقية ضغط هواء وناري (سكتون) لمسافات وأوضاع مختلفة، بالإضافة إلى رماية الشوزن، ورماية فئة المكفوفين.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن استضافة وتنظيم البطولة في إمارة أبوظبي للمرة السابعة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجسد ثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات عالمية، للخروج بتنظيم يليق بما تحقق من نجاحات في استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية، ومنها 6 بطولات سابقة لكأس العالم للرماية البارالمبية.

اهتمام

وأضاف: ((ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في جميع المحافل الرياضية الإقليمية والدولية يعود في الأساس لاهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي توفر كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة لرفع رايات الدولة على منصات التتويج)).

وأشار إلى أن مؤسسة زايد العليا، تمتلك كوادر وطنية، تتمتع بخبرات وإمكانات عالمية اكتسبتها على مدى سنوات من العمل الدولي، من خلال تنظيم واحتضان البطولات السابقة، ما يجعلها قادرة على تقديم صورة تنظيمية متميزة لمنافسات البطولة، معرباً عن أمنياته بنجاح أبطال الإمارات في تحقيق نتائج طيبة بمختلف مسابقات البطولة.

ركيزة

من جانبه، رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023، التي تحتضنها مدينة العين في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وأكد أن الاستضافة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بجذب الفعاليات العالمية الكبرى، التي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من مرحلة بناء الإنسان وركيزة أساسية في تقدم ونهوض الأمم، في الوقت الذي تحظى به أيضاً برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وقال العواني، إن بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية شهدت على مدى النسخ الماضية مشاركة المئات من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، لتعكس الاستضافة الدور الريادي لأبوظبي في احتضان كبرى الفعاليات العالمية الرياضية، وثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية بالبنية التحتية، التي أصبحت نموذجاً يحتذى.

وأضاف: مجلس أبوظبي الرياضي يدعم التجمعات الهادفة للسلام والمحبة وتحقيق التواصل مع فئة أصحاب الهمم، الذين حققوا النجاحات تلو الأخرى في المحافل الرياضية المختلفة، والتي يسعى المجلس لتمكينهم في مجتمعاتهم للانتقال بهم من مرحلة الاعتماد إلى المشاركة والفاعلية والتأثير، بل والإنجازات كذلك.

استضافة

من ناحيته، ثمن عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان الإماراتي، ودعم كل شرائح وفئات المجتمع الإماراتي بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأكد أن استضافة البطولة أصبحت علامة مميزة في أجندة بطولات اللجنة البارالمبية الدولية ولجنة الرماية الدولية، نظراً للنجاح الكبير في تنظيم واستضافة البطولات السابقة.

وتوجه الكمالي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية سموه للحدث، وأثنى على جهود المسؤولين بالمجلس والأمين العام على التنسيق الدائم مع مؤسسة زايد العليا لتنظيم واستضافة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، موضحاً أن متابعة مجلس أبوظبي الرياضي توفر المناخ الملائم لدعم تطور الرياضة لدى هذه الفئة وتزيد من قاعدة المشاركة.

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