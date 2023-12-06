ما الذي سيخرج من العقل الصغير؟

ثق أنه قبل كل اكتشاف أو اختراع هناك قصة مريرة لشخص كافح وسعى وراء هذا الكشف والاختراع دون كلل، وظل يحاول أن يثبت للناس ذلك الشيء، الذي يعتبره المجتمع والناس المحيطين فيه شيئاً مستحيلاً أو مخالفاً للمنطق، وفي بعض الوقت يتم اتهامه ومحاربته. هذه قصة تتكرر كل فترة من الزمن عندما نطالع قصص العلماء والمكتشفين.

أنا شخصياً مرت بي مواقف كثيرة، رأيت خلالها أطفالاً يقومون- وبعفوية- بالتفكير بأي أمور غريبة، ويصنعون بألعابهم أشياء مميزة، لكننا نعتبرها نحن الكبار ((غريبة)) فما إن يقوم هذا الصغير بفعل شيء غريب حتى يجد من حوله يضحكون ويسخرون منه، فيقوم بالتخلص من عادته الفطرية التي في داخله، ونحن لا نعلم حقاً أننا حين قمعنا شيئاً صغيراً جداً، وهو العمل الذي قام به ذلك الطفل، قد يكون هذا الشيء الصغير من أعظم الاكتشافات في المستقبل.

نقرأ اليوم العديد من القصص لأشخاص بدأوا حياتهم بأفكار صغيرة وبسيطة، واليوم باتت تلك الأفكار واقعاً ضخماً وعظيماً، سواء من الشركات أو المواقع على شبكة الإنترنت، أو حتى في المطاعم.

إن الفكرة تكمن ببساطة في مراعاة أطفالنا، وعدم كسر مجاديف التفكير الإبداعي، التي تولد معهم في عقولهم، الأفعال والتصرفات، وما يقوم الطفل بصنعه، ولا نعيرها اهتماماً، أو تضحكنا، هي نواة وبذرة تحتاج للرعاية والسقي والاهتمام.

لم يولد جميع العظماء والأثرياء وفي أفواههم ملاعق من ذهب، إنما واجهوا الأمرين في حياتهم، وتعرضوا للعديد من المحبطين والمستهزئين، وهؤلاء هم الذين تمكنوا من تجاوز تلك العقبات، لكن الكثير من الأطفال تم كسره، وثنيه عن تحقيق أحلامه، وتعرض في بداية حياته للفشل.

العديد من الأشياء العظيمة، التي نراها كان لها بداية بسيطة لم يتوقع أن تصل إلى ما وصلت إليه، لذلك ينبغي علينا إعارتها اهتماماً أكبر، وأن ننظر إلى الأفكار، التي يقوم بها أبناؤنا وننميها، ولا نحتقر أو نقلل من أي فكرة دارت في أذهانهم الصغيرة؛ فمن الذي يعلم ما قد يخرج من بين ثنايا هذا العقل الصغير؟!