مستقبل مستدام

استضافة دولتنا الحبيبة الحدث العالمي الرائد ((كوب 28)) في أيام الاحتفال بعيد الاتحاد 52 تأتي استكمالاً وانطلاقاً لإنجازات عالمية، تسجل على أرض الوطن الغالي، حيث يتكاتف العالم بخبرائه والمختصين في هذا المجال، لتقديم الحلول لمستقبل مستدام لكوكب الأرض، واستكمالاً لاتفاق باريس عام 2015، ودولة الإمارات العربية المتحدة لها استشراف مستقبلي لهذا المجال، من خلال المسيرة اللامحدودة في الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، وما زالت تواصل مسيرتها بالخطط والاستثمارات المالية في هذا المجال، والاتفاقيات بين دول العالم الرائدة في هذا المجال، وقد قررت في افتتاح هذا المؤتمر بمساهمتها بإنشاء صندوق بثلاثين مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، كدولة لابد من أن تظهر بعلامة فارقة في تحقيق التنمية المستدامة، وكما أسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، على حماية الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، سارت على النهج لتحافظ على ذلك بكل السبل والتقنيات الحديثة، ووضع مسار للحياد المناخي بحلول عام 2050.

خلال هذا المؤتمر تتم مناقشات وأوراق عمل من جميع دول العالم المشاركة، كما كان للإمارات دور كبير في العمل الإنساني في هذا المجال بالمشاركة بصندوق لتنمية الدول النامية ومساعدتها، لمواجهة تحديات المناخ، مناقشة العالم أجمع لقضية المناخ تسير وفقاً لحلول في خفض الانبعاثات الكربونية للتقليل من حرارة الأرض، الناتج عنها قضية الاحتباس الحراري، الذي من شأنه إحداث تغيرات مناخية في العالم أجمع من جفاف وفيضانات وذوبان جليد، وبالتالي ينعكس على اقتصادات الدول في قلة الإنتاج الزراعي، وانتشار المجاعات وخاصة في الدول النامية غير القادرة على مواجهة هذا التحدي، فهنا الإمارات كما وصلت للفضاء لإحداث تجارب للتقدم العلمي، لم تنسَ الكوكب الذي تعيش عليه، لتحافظ عليه من أجل الأجيال القادمة، ومستقبل مستدام، وستكون على مدى هذا المؤتمر مخرجات يلتزم بها العالم، ضمن خطط وبرامج مدروسة بأن نمضي في هذا الكوكب دون المساس بموارده، فهي الأساس الذي يحدد أصلنا البيئي والبيولوجي والفطري لنعيش بأمان.