قصة جاك نيكلسون ومشواره في هوليوود

كثيرون من عشاق الفن السابع ومحبي أفلام هوليوود يعرفون الممثل والمنتج والمخرج السينمائي الأمريكي الفذ ((جاك نيكلسون)) المولود عام 1937 بنيويورك، لكنهم ربما لا يعرفون سوى القليل عنه.

فهذا الذي بدأ مشواره الطويل، الذي أثمر حتى الآن عن أكثر من 60 فيلماً من أروع ما قدمته استوديوهات هوليوود منذ سبعينات القرن العشرين، في سن السابعة عشرة كساعٍ في قسم الرسوم المتحركة باستوديو مترو غولدين ماير صار اليوم واحداً من أشهر نجوم السينما في العالم ومن أكثرهم ثراء وحصداً لجوائز الأوسكار.

لم يكن نجاحه وبروزه المدهش من خلال الواسطة أو التزكية أو توصية الأهل والأقارب من المنتجين والمخرجين، وإنما من خلال الكد والمثابرة والصبر، معطوفاً على مواهبه الخاصة في تقمص مختلف الأدوار ببراعة فائقة وقدراته الذاتية في الهيمنة على مشاعر الجمهور دون تكلف، فقد قام بتقديم الشخصيات غير التقليدية الغريبة الأطوار، ولعب الأدوار المظلمة مثل أدوار الشر والمرضى النفسيين والمتمردين ضد المجتمع، وكسر القاعدة القائلة إن نجاح أي فيلم جماهيرياً يعتمد على وسامة بطله.

ولعل ما يؤكد براعته هو أنه رشح لما مجموعه 115 جائزة سينمائية وفاز بثمانٍ وستين منها. ورشح لجائزة الكرات الذهبية 18 مرة وفاز بها سبع مرات، واحتل المركز الأول في الفوز بجوائز الجمعية القومية لنقاد السينما الأمريكيين (خمس مرات)، وبجوائز رابطة نقاد نيويورك (ست مرات) وبجوائز المجلس القومي الأمريكي لاستعراض الأفلام السينمائية (ست مرات).

ناهيك عن حصوله على جائزة الأوسكار ثلاث مرات وعلى جائزة الإنجازات الفنية لمدى الحياة من مركز كينيدي للفنون الأدائية بواشنطن، علاوة على جائزة من معهد الأفلام الأمريكي، وجائزتين من مهرجاني كان وموسكو السينمائيين.

ونيكلسون، الذي تكفي ابتسامته الماكرة ونظراته الساخرة للإيحاء بألف مشهد وعبارة، أمضى عشر سنوات في أداء الأدوار المغمورة في سلسلة من أفلام الرعب قليلة التكاليف مثل فيلمه الأول (The Cry Baby Killer) عام 1958، وقبله ظهر في العديد من المسلسلات والمسرحيات العادية، إلى أن تبسم له الحظ في عام 1969 حينما اختير ليحل محل الممثل ((ريب تورن)) في أداء دور محام بوهيمي هائم على وجهه مع الممثلين ((بيتر فوندا)) و((دنيس هوبر)) في الفيلم المتميز (Easy Rider).

هذا الفيلم المختلف في شكله ومضمونه عن أفلام هوليوود الأخرى، والذي نجح فنياً وتجارياً على الرغم من ميزانيته المتواضعة، وشكل نقطة تحول مهمة في حياة نيكلسون، خصوصاً وأن الفيلم تم ترشيحه لنيل الأوسكار، تماماً كما حدث مع فيلمه التالي (خمس قطع سهلة Five Easy Pieces) في عام 1970.

من ضمن ما قدمه للسينما العالمية وحصد من ورائه الجوائز والتقديرات: فيلم (Last Detail) سنة 1973 والذي منح بسببه جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان، وفيلم (Chinatown) سنة 1974 للمخرج رومان بولانسكي والذي حصد من ورائه جائزة الكرة الذهبية لأفضل أداء، وفيلم (طائر فوق عش الوقواق) عام 1975 وهو الفيلم الذي اعتبر الأفضل خلال تلك السنة ونال بسببه جائزة الأوسكار للمرة الأولى. ثم توالت أفلامه ومنها ما هو مخلد في ذاكرة الجمهور ومصنف من قبل النقاد العالميين كأيقونات في عالم السينما العالمية مثل:

المعرفة الجنسية/1971، البريق/1980، ساعي البريد يدق الجرس دائماً مرتين/1981، شروط المحبة/1983 (حصل بسببه على جائزة الأوسكار للمرة الثانية)، شـرف بـرايزز/1985، بضعة رجال طيبين/1992، أفضل ما يمكن حصوله/1997 (حصل من ورائه على جائزة الأوسكار للمرة الثالثة) التعهد/2001، حول شميدت/2002، الراحلون/2006، قائمة الدلو/2007، كيف تعرف/2010.

ومما يحكى عنه أن تميز بعقلية تجارية كانت وراء حصوله على أضعاف أجره السينمائي، من ذلك أنه لاحظ أثناء تصوير فيلم ((الرجل الوطواط)) عام 1989 أن الشركة المنتجة قلقة وخائفة من تعرض الفيلم للخسارة بعد أن استثمرت فيه نحو 35 مليون دولار، فعرض عليها أن يتنازل عن أجره البالغ 5 ملايين دولار مقابل حصوله على نسبة مئوية من الإيرادات. وما حدث بعد ذلك هو أن الفيلم نجح نجاحاً مذهلاً وحقق إيرادات بلغت 411 مليون دولار كان نصيب نيكلسون منها 65 مليون دولار.