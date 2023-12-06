«يناير» المقبل نهاية القتل؟

هل يمكن أن يتجرأ بايدن ويفرض سقفاً زمنياً نهائياً على بيبي نتنياهو لإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة؟

هل يملك بايدن الرغبة في ذلك؟ وإذا كان يملك هذه الرغبة فهل لديه القدرة؟ وإذا قدر على ذلك فهل يستجيب نتنياهو – لا نقول للضغط – ولكن للرغبة الأمريكية؟

أسئلة جوهرية تأتي في وقت صعب وخطر ومكلف إنسانياً للشعب الفلسطيني وبدأ يصبح مكلفاً – داخلياً – لسمعة إدارة بايدن.

وعلى عهدة موقع ((مونيتور)) البريطاني وهو موقع مطلع وعلى اتصال بمصادر رفيعة على المستوى الأمني، جاء في تقرير يقول:

((إن إدارة بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عملياتها العسكرية))، وأضافت هذه المصادر للموقع أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق في غزة)).

وعلى عهدة الموقع، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن ((الفجوة بيننا وبين الأمريكيين تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر في المدى الزمني)).

واختتم المصدر الإسرائيلي تصريحه: ((لا شيء يمكن حله))!

والذي يختلف ما بين الإسرائيلي والأمريكي هو 3 أمور:

١ ـــ أن الإسرائيلي ((نتنياهو)) يدافع عن آخر فصل في مستقبله السياسي بينما يدافع الأمريكي ((بايدن)) عن حملته الانتخابية الرئاسية.

وكل من الرجلين، تدل استطلاعات الرأي في بلديهما، عن انخفاض حاد في رضاء الرأي العام عن أدائهما.

٢ ــ أن إسرائيل ضربت الحائط بكل شيء ((حلفاء – رأي عام عالمي – قانون دولي – معايير إنسانية – اتفاقات سلام)) بينما توجد شبكة أمريكية في المنطقة.

٣ ــ أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل من أجل الإجهاز على القدرة العسكرية لـ((حماس)) من أجل تهيئة الأجواء لتسوية سياسية تدير فيها قوى فلسطينية معتدلة شؤون غزة والضفة.

بالمقابل، هدف العملية الإسرائيلية يبدأ من إعادة الاحتلال ويمر بإقامة حزام أمني تديره إسرائيل وحدها، وقد يصل إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه إلى رفح وإن قدرت يمكن أن تدفعهم نحو الحدود المصرية في سيناء.

فاتورة استمرار العمليات مكلفة للغاية للجميع والخوف أن يفلت تفاهم واشنطن – طهران لعدم توسيع نطاق الحرب.