«كوب 28» مسيرة نجاح ترسخها الإمارات نحو مستقبل مستدام

لطالما كانت الإمارات مركزاً دولياً للعديد من المؤتمرات والفعالية التي تستقطب العالم بمختلف أطيافه واهتماماته وتخصصاته، وكما هي الحال، فإن الإمارات على أهبة الاستعداد مجدداً لاستضافة حدث دولي يجمع قادة الدول والرواد من مختلف القطاعات، وذلك لمناقشة مناخ كوكبنا، والعمل على استدامة موارده الطبيعية، والحفاظ عليه، ليكون ملاذاً صحياً لأجيالنا وأجيال أحفادنا.

إن الإمارات، ومن خلال رؤيتها الثاقبة، على موعد مع دورة استثنائية لمؤتمر ((كوب 28))، حيث ستعمل على إعادة تعريف أهمية انعقاد هذه المؤتمرات على المستوى الدولي، من خلال التركيز على جلسات الحوار والنقاش حول الخطوات القابلة للتنفيذ، والحلول العملية لدفع العالم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية. وبتوجيهات من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، يلتزم المؤتمر بتحقيق الشمولية في جميع القطاعات والحوارات، الأمر الذي لم يسبق التطرق له من قبل.

وقد ساهمت المشاركات العالمية الواسعة لمعالي الجابر في حشد جهود وحلول وأفكار مختلف الأطراف المعنية، ما أدى إلى توسيع نطاق مؤتمر ((كوب 28))، لدمج التعاون بين القطاع الخاص وصناعة الطاقة. ويعد هذا التعاون أمراً محورياً في الحد من الانبعاثات، وتسريع التحول في مجال الطاقة، إذ إن الاستفادة من المعرفة والقدرات والمساهمات الاقتصادية لقطاعي الصناعة والطاقة، أمر بالغ الأهمية لجهود إزالة الكربون.

وشهدنا خلال العقد الماضي التركيز على أهداف اتفاق باريس، والمخاوف المتزايدة من عدم تحقيق هذه الأهداف، لذلك سيعمل المؤتمر على جمع الدول كافة للوصول إلى الإجراءات العاجلة والضرورية لإعادة البوصلة نحو هدف الحد من انبعاثات الغازات، ومنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من درجتين مئويتين فوق المؤشر.

ويتميز ((كوب 28)) بالقدرة على تشجيع وتحفيز التقدم التكنولوجي، وتعزيز حلول أكثر كفاءة وفعالية، من حيث التكلفة لمستقبل الطاقة المستدامة، حيث إن تبنّي الابتكار ومشاركة أفضل الممارسات، يعد جزءاً لا يتجزأ من التغلب على التحديات، وتحسين مصادر الطاقة المتجددة، وضمان الانتقال السريع إلى عالم أنظف وأكثر اخضراراً.

وضعت الإمارات من خلال استراتيجيتها للطاقة 2050، أهدافاً طموحة لرفع نسبة إنتاج الطاقة النظيفة من مزيج إنتاج الطاقة، ومن المتوقع بحلول 2030، أن تصل إلى قدرة إجمالية 14 غيغاوات من الطاقة النظيفة، وتهدف إلى استخلاص 50 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050. إن هذه الاستراتيجية لم تأتِ إلا من واقع ملموس، حيث إن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية خير برهان، والذي سيكون أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في عام 2030، بقدرة تصل إلى 5 غيغاوات، فضلاً عن كونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، وهو ثمرة التعاون ما بين هيئة كهرباء ومياه دبي وإكسبو 2020 دبي وشركة سيمنس للطاقة.

وكانت رئاسة ((كوب 28))، قد أعلنت مؤخراً عن تسهيل تأسيس تحالف مناخي لتعزيز منظومة التكنولوجيا المناخية العالمية، ويحمل التحالف اسم ((الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ))، والذي يهدف لدعم الابتكار، وتطوير آفاق ومجالات التعاون في هذا المجال.

ومن خلال المشاريع العديدة التي أطلقتها في مجال الابتكار، تعتبر دولة الإمارات بطبيعتها مركزاً عالمياً للابتكار، وتماشياً مع هذه المشاريع، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة سيمنس للطاقة، عن إنشاء مركز للابتكار، تابع للشركة داخل حرم جامعة خليفة، وسيعمل المركز، وهو واحد من أربعة مراكز لسيمنس للطاقة على مستوى العالم، على تسريع الرحلة إلى صافي الصفر، من خلال تطوير التكنولوجيا، والبحث التعاوني، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات المحلية، وتوفير فرص العمل.

إن الانتقال إلى صافي الطاقة الصفرية، هو هدف طموح تتقاسم مهامه جميع الدول. ومع ذلك، فإن هذا التحول هو رحلة طويلة، وليس مشروعاً بين عشية وضحاها. حيث تعمل كل دولة عبر مراحل التحول مختلفة، وتواجه تحديات وفرصاً فريدة من نوعها. ولذلك، فإن التقدم يجب أن يفوق السعي إلى الكمال.

إن إنتاج الطاقة من الوسائل التي اعتدنا عليها، ما زالت حاضرة، وستلعب دوراً محورياً في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ستسهم في توفير أمن الطاقة بأسعار معقولة وفعالة في جميع أنحاء العالم للسنوات القادمة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، تعد محطة الحمرية المستقلة للطاقة في الشارقة، واحدة من توربينات الغاز الأكثر كفاءة في المنطقة. وعند مقارنتها بالفحم، فإن استخدام توربينات الغاز، يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تزيد على 50 %. وباستخدام تقنيات مثل التقاط الهواء المباشر واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، يمكننا تقليل تكلفة الكربون لهذه الموارد بشكل أكبر.

ومع مواصلة استخدام وسائل تقليدية لإنتاج الطاقة، يجب علينا أيضاً أن ننظر للمستقبل، خاصة أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 لدولة الإمارات، تهدف إلى دعم الصناعات منخفضة الكربون، والمساهمة في الحياد المناخي، ووضع الدولة بين المنتجين الرئيسين للهيدروجين بحلول عام 2031. حيث إن مزج الهيدروجين من الغاز المسال، يمكنه أن يخفض الانبعاثات بشكل كبير.

إن استضافة ((كوب 28)) في الإمارات، تمثل فرصة فريدة لعرض ريادة الدولة في تحول الطاقة، وإعادة تأكيد الالتزام بالعمل المناخي، وتعزيز الابتكار والشراكات، وتحفيز الزخم نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي.