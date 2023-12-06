ملتقياتنا ودور المثقف الإماراتي

ستبقى المكتبة في مسيرة الإنسانية بقعة ضوء حقيقية، باعتبارها المكان الأكثر تخصصاً واحتواء على عصارة ما قدمته العقول من علم ومعرفة في كل جوانب وميادين العلم والثقافة.

والمكتبة لا تكون مكتبة إلا بالناس والقراء الذين يترددون عليها ويحيون جنباتها ويفعلون دورها، عبر جلسات القراءة وقوائم الاستعارات التي لا تتوقف، وعبر تلك اللقاءات الغنية والأسئلة والأحاديث والنقاشات التي تسهم في وجود فضاء عام يحتفي بالرأي والرأي الآخر ويتيح المجال لأصحاب الأقلام والأفكار والفلسفات ومحبي الكتب أن يجتمعوا تحت سقفها ويرتبطوا معاً برابطة جذرها الكتاب وانتماؤها للمعرفة.

ومنذ انطلقت مكتبة محمد بن راشد، كأحدث المشاريع الثقافية المعرفية الرائدة والقوية في دبي، وهي تنهض بأكثر من دور طليعي رائد ومؤثر، جعلها منارة شاهقة يشار إليها باعتبارها حاضنة مهمة لأفضل وأكبر مجموعات الكتب والنفائس والذخائر وأوائل الكتب والإصدارات في العالم، إضافة لكونها طاولة ضخمة وقاعة شاسعة يلتقي فيها محبو الثقافة والأدب والشعر والفلسفة من أبناء الإمارات والوطن العربي، ولقد التقيت تحت سقفها بوجوه وأسماء إماراتية لم أعرفها إلا عبرها ما يستدعي الاعتراف لها بالفضل.

إن القضية ليست في أن نؤسس احتفالاً أو ننظم ملتقى أو منتدى فكرياً على أرض الإمارات أو في مكتبات الإمارات، ثم نذهب ندعو من الأسماء أكبرها وأشهرها وأبعدها في الجغرافيا، وننسى أبناء الإمارات ومثقفيها وروادها وشعراءها ونقادها وأدباءها، الأهم هو في طرح السؤال: ما ضرورة الفعل الثقافي إن لم يكن منتمياً بوضوح إلى بيئته أولاً؟ وإن لم يتم تقديمه وتبنيه عبر أصوات أهله وتجارب أبنائه؟

نعم نحن نحتفي بكل مثقف من كل العالم احتفاءً وحباً في الثقافة والمعرفة كما عهدنا دائماً، لكن يجب أن لا نبتعد عن أبناء الوطن إنهم المظلة والصوت والرافعة، وهذا ما تكرسه أنشطة ومنتديات وملتقيات مكتبة محمد بن راشد الفكرية، حيث يحضر الصوت والوجه الإماراتي دائماً واضحاً وواثقاً وقوياً ليقول للجميع وعبر بهو مكتبة تنافس كبريات مكتبات العالم: نحن هنا، لا نقل في شيء عن جميع مثقفي وأدباء العالم!