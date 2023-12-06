وقفة بحجم الأخوة الإنسانية

على الرغم من النجاح الذي حققته دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي ((كوب 28))، والتحرك الدبلوماسي والبيئي الذي يجري على أرضها حتى هذه اللحظة، إلا أن الإمارات لم تنس قضايا العالم الإنسانية، ولا واجبها الإنساني تجاه قضايا الحق والعدل.

فمنذ أن وقعت دولة الإمارات في العام 2019 وثيقة الأخوة الإنسانية، والتي كان من أهدافها الوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلوم وحق الشعوب في العيش الكريم المشترك وصون حقوقها الإنسانية، وهي تقف إلى جانب المظلوم، وتعمل على نصرة الحق وإشاعة العدل والحفاظ على كرامة الإنسان وإشاعة السلام في العالم.

وقد أثبتت مجريات الأحداث في فلسطين منذ 7 أكتوبر وحتى الوقت الراهن، أن دولة الإمارات تقف وقفة تعكس إيمانها التام بكل ما تضمنته تلك الوثيقة من مبادئ وأهداف، وكل ما تعتنقه الإمارات من قيم نبيلة تعكس قيم الأخوة الإنسانية. وعلى الرغم من تحرك العالم أجمع رفضاً للعنف الذي شهدته الأراضي المحتلة، إلا أن أنظار العالم أيضاً كانت موجهة لذلك الموقف الموحد الذي شهده العالم العربي.

فما شد انتباه العالم هو التحرك العربي المشترك الذي أثبت أن العروبة والنخوة العربية هي حية في الصدور ويقظة في الضمائر. فقد أدركت الدول العربية أن عليها اتخاذ موقف مشترك يعبر ليس فقط عن روح العروبة، بل وعن العقيدة الإسلامية التي تقول ((لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)).

فقوافل المساعدات الإنسانية العربية التي دخلت إلى غزة هي تعبير ليس فقط عن روح التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، بل عن روح التضامن العربي. وفي إطار عملية الفارس الشهم تم افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي الذي فتح أبوابه في غزة للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في هذه الحرب هي إشارة أخرى ترسلها دولة الإمارات إلى كل الضمائر الحرة والقلوب الإنسانية.

لقد أرسلت الأحداث الأخيرة عدة رسائل مهمة ليس فقط للعرب والمسلمين، بل لكل العالم، الأولى: بأن النزاع والعنف يساهم في التفرقة، ويؤدي إلى الضعف وتفكك الأواصر بين الدول ومجتمعات العالم، ويصرفها عن تنمية العلاقات الإنسانية واحتياجاتها.

والثانية: إن الدماء التي سالت في فلسطين لم تصدم فقط الشعوب العربية، بل صدمت شعوب العالم كافة الرافضة لكل أشكال العنف والتمييز العرقي. فوثيقة الأخوة الإنسانية توجب على شعوب العالم الترفع عن الحزازات، وتوجب السير في طريق الوحدة واحترام الحقوق الإنسانية.

الثالثة: لقد قررت شعوب العالم المحبة للسلام أن الوقت قد حان لتحقيق السلام وجمع الكلمة واتخاذ موقف موحد يعبر عن الأخوة الإنسانية، وبالتالي عبرت جميع شعوب العالم المحبة للسلام عن رغبتها في إيقاف تلك الحرب المدمرة والدفع نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

الرابعة: موقف دولة الإمارات من الأطفال والمرضى الفلسطينيين، والذين تم استقبالهم في مستشفيات الدولة تنفيذاً لأوامر صاحب السمو رئيس الدولة، يدل على عمق أواصر الأخوة الإنسانية من خلال تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين وإحضارهم للعلاج في مستشفيات الدولة.

لقد أحيت الأحداث الأخيرة الأخوة الإنسانية بين جميع الشعوب المحبة للسلام وذات الضمير الحي التي عبرت عن رأيها بكل حرية وصراحة. فمن شعوب آسيا إلى الشعوب في أوروبا ومختلف دول العالم ظهر صوت ضد التطرف والعنف والعودة إلى مناقشة الأمور بكل عقلانية وبعيداً عن العنف وإزهاق أرواح المدنيين.

إن وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات لم تكن وثيقة سياسية أو دينية عادية، بل هي ميثاق شرف يؤمن للناس كافة العدالة والحقوق الإنسانية وصون الكرامة البشرية. لقد كان تعامل الإمارات مع الأحداث الأخيرة تعاملاً راقياً يعكس حب دولة الإمارات للخير وصون الكرامة الإنسانية دون منة أو شروط.

هذه هي دولة الإمارات التي تعاملت خلال نصف قرن من تاريخها مع قضايا العالم بكل مصداقية وعقلانية وحب للسلام وبعث الاستقرار، فهي بذلك إنما تكون وفية لإرث الآباء المؤسسين.