الروبوتات تقتحم عالم الملاكمة

بدأ عدد من الروبوتات في اقتحام عالم الرياضة بالفعل، من حارس مرمى روبوتي بأربع أرجل إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي من غوغل، وفق ((ديلي ميل)).

والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في الملاكمة، حيث أظهر مقطع فيديو مثير للقلق، روبوتاً ضخماً يتصارع مع إنسان، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب.

ويوصف الروبوت، الذي يطلق عليه اسم ((ناديا))، بأنه ((الجيل القادم من الآلات ببنية بشرية للجيل القادم من الروبوتات)).

وأثارت اللقطات مخاوف العديد من المشاهدين، حيث علق أحدهم: ((انتظر حتى يحصل الروبوت على العقل ويضربك بشكل حقيقي)).

ويأتي ((ناديا)) من بنات أفكار الباحثين في ((آي أتش إم سي بورد وورك روبوتس)).