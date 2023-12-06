إسبانيا: على قادة أوروبا الابتعاد عن ازدواجية المعايير

أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن توجه بلاده نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مستمر، حتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي، موجهاً انتقادات حادّة لقادة دول التكتّل.

وجدّد سانشيز في تصريح لصحافيين أجانب في العاصمة الإسبانية، مدريد، رؤيته بأن إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة ((حماس))، يرتكز على حل الدولتين.

وأوضح سانشيز أنه ((يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً، من أجل انعقاد مبادرة مؤتمر السلام الدولي بقيادة إسبانيا)).

ولفت إلى أن ((أكثر من 130 دولة، اعترفت بالدولة الفلسطينية، في حين أن الولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، لم تفعل ذلك بعد)). وتابع قائلاً: ((إن الأمر يستحق بذل جهود لاتخاذ مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل الاعتراف بفلسطين، وإذا لم يحدث ذلك، فإن توجه مدريد للاعتراف بفلسطين مستمر)).

وطالب سانشيز الاتحاد الأوروبي باتخاذ الموقف نفسه الذي اتخذه تجاه روسيا في حربها مع أوكرانيا، بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، داعياً قادة دول التكتّل إلى الامتناع عن سياسة ازدواجية المعايير.

وأضاف إنه إذا ظلّ الاتحاد الأوروبي صامتاً حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، واحتلالها قطاع غزة، والضفة الغربية، فإنه سيواجه خطر العزلة في المجتمع الدولي، ويجب على أوروبا مراجعة سياساتها. وشدد سانشيز على أن حل المشاكل القائمة بين إسرائيل وفلسطين ((يصب في مصلحة أوروبا أخلاقياً وجيوسياسياً)). وخلال الفترة الماضية، كرر سانشيز انتقاداته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبر أن ما يحدث من استهداف للمدنيين ((غير مقبول)).

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